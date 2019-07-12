更新／台北飆37.4°C破測站今年最高溫　6縣市橘黃燈警戒

▲天氣炎熱，出門記得多補充水分以免中暑。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

受到西南風帶來的沉降作用影響，今（ 12）日上午花蓮、台東高溫熱飆超過36度，氣溫還在持續上升中。中央氣象局10時44分也針對花蓮縣縱谷、台東縣、台北市、新北市等4縣市發布「高溫黃燈」，民眾出門要多補充水分以免中暑。根據目前觀測紀錄，花蓮縣富源已達37度高溫、台東太麻里也有36.7度，台北板橋也有35度左右。

【1240更新】黃色高溫警戒地區再增加，原本已有花蓮縣縣縱谷、台北市及新北市盆地，增加高雄市、苗栗縣、彰化縣近山區等3縣市，請注意。中央氣象局預報員林定宜表示，從人工氣象站觀測，台北測站37.4度，是今年最高溫，也是今天所有人工測站裡最高溫。

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【1218更新】受到日照及西南風沉降影響，今（12）日中午前後，台東縣從原本的黃燈燈號升級為橙色燈號，有38度極端高溫出現；花蓮縣縱谷、台北市及新北市盆地為黃色燈號，請注意。

氣象局提醒，應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。