　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

更新／台北飆37.4°C破測站今年最高溫　6縣市橘黃燈警戒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼天氣 高溫 炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲天氣炎熱，出門記得多補充水分以免中暑。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

受到西南風帶來的沉降作用影響，今（ 12）日上午花蓮、台東高溫熱飆超過36度，氣溫還在持續上升中。中央氣象局10時44分也針對花蓮縣縱谷、台東縣、台北市、新北市等4縣市發布「高溫黃燈」，民眾出門要多補充水分以免中暑。根據目前觀測紀錄，花蓮縣富源已達37度高溫、台東太麻里也有36.7度，台北板橋也有35度左右。

【1240更新】黃色高溫警戒地區再增加，原本已有花蓮縣縣縱谷、台北市及新北市盆地，增加高雄市、苗栗縣、彰化縣近山區等3縣市，請注意。中央氣象局預報員林定宜表示，從人工氣象站觀測，台北測站37.4度，是今年最高溫，也是今天所有人工測站裡最高溫。

請繼續往下閱讀...

▲▼高溫警示。（圖／中央氣象局）

【1218更新】受到日照及西南風沉降影響，今（12）日中午前後，台東縣從原本的黃燈燈號升級為橙色燈號，有38度極端高溫出現；花蓮縣縱谷、台北市及新北市盆地為黃色燈號，請注意。

氣象局提醒，應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

ET快訊
2寶媽偷吃！閨蜜吵架怒PO床照「漂亮美女爽嗎」好姊妹撕破臉
宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！臉部轉變超大惹網心疼
她遭蜂螫後「心臟停跳50天」！台大成功換心創紀錄
戳破「正妹徵打字人員」真相！他實測被剝4層皮怒：被騙2000

關鍵字：高溫,氣象局,氣象雲,高溫黃燈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

更新／台北飆37.4°C破測站今年最高溫　6縣市橘黃燈警戒

水逆受災戶快來取暖！色彩占卜測你的「厭世指數和來源」

半夜手機響！運輸業男友「熟睡中1秒蹦起」喊上班　她一聽真相心疼炸

【廣編】「不酒駕 我行」邁入第3年　號召全民加入宣誓

【瑪法達談星】十二星座07.10～07.16運勢！雙魚抗水逆一路翻身、獅子陷苦情

科展7/22高雄登場　范巽綠：用科學教育增加觀光最有實質內涵

爽停40天！車主跩曝：我車太多忘記取　 「50K」停車費網驚呆：有錢就是任性

中秋連假離島返鄉看過來！　遠東航空7/15釋出3萬機位

妳的另一半也曾是快槍俠？網友：快到沒記憶

台灣妖怪漫畫串連6間旅店　6妖怪主題讓遊客「環島捉妖」

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

無照男國道自撞「串供對話」曝光　找友揹鍋狂跳針：等下說你開的...

每喝必拉？網認證治便秘良伴　解析早餐店奶茶的「通腸」真相

林威廷再見保送　富邦8比7氣走桃猿下半季4連勝｜7/10 Lamigo桃猿 VS 富邦悍將

更新／台北飆37.4°C破測站今年最高溫　6縣市橘黃燈警戒

水逆受災戶快來取暖！色彩占卜測你的「厭世指數和來源」

半夜手機響！運輸業男友「熟睡中1秒蹦起」喊上班　她一聽真相心疼炸

【廣編】「不酒駕 我行」邁入第3年　號召全民加入宣誓

【瑪法達談星】十二星座07.10～07.16運勢！雙魚抗水逆一路翻身、獅子陷苦情

科展7/22高雄登場　范巽綠：用科學教育增加觀光最有實質內涵

爽停40天！車主跩曝：我車太多忘記取　 「50K」停車費網驚呆：有錢就是任性

中秋連假離島返鄉看過來！　遠東航空7/15釋出3萬機位

妳的另一半也曾是快槍俠？網友：快到沒記憶

台灣妖怪漫畫串連6間旅店　6妖怪主題讓遊客「環島捉妖」

選擇加盟湖人原因　格林：這裡有詹皇+AD

大黑熊闖鄰居後院覓食　「最強保母」小黑狗英勇把牠擊退

狂風襲希臘6死…「厚玻璃變紙巾」猛搖　服務生見密集雷電逃出餐廳

化妝品疑含「致癌石綿」！台鉅稱全外銷　食藥署再抽12產品化驗

更新／台北飆37.4°C破測站今年最高溫　6縣市橘黃燈警戒

到ATM領錢驚見「2米五爪金龍」！　他乖乖排隊：小弟等著啊

2歲萌妹奶音狂喊「寶貝」：不可以生氣我！　喵無奈回應笑翻網友

短期外資鉅額進出影響新台幣匯率　央行總裁楊金龍提2對策因應

水逆受災戶快來取暖！色彩占卜測你的「厭世指數和來源」

半夜手機響！運輸業男友「熟睡中1秒蹦起」喊上班　她一聽真相心疼炸

生活熱門新聞

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

他嘆借5千…友還4985！真相..

柯P箭在弦上 定調8月宣布參..

胸貼重機女爆紅　素顏老闆認不出

她手機響　速食店讀書女竟要求靜..

南台連10天灌豪雨！一周降雨區..

點蛋餅加蛋！店員聽到全跳針　有..

年收破百！他趁亂提離職後悔了

10台「雷諾F3方程式賽車」0..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

萌弟逛夜市回家先泡腳　一看臉盆..

拖車界女神「吸全場目光」結局神..

她實測4種水煮蛋完美剝殼法　網..

更多熱門

相關新聞

西南部防劇烈天氣　吳德榮：明起連3天高溫炎熱

「西南季風」持續吹拂，氣象專家吳德榮提醒，迎風面西南部要慎防劇烈天氣的發生。不過明起連三天就會減弱，又會回到高溫炎熱的天氣型態。

南台連10天灌豪雨！一周降雨區出爐

雨區擴大！北北基10縣市豪、大雨特報

想靠刮痧緩解中暑！醫提「刮後禁忌」

西南風雨彈下到何時？氣象局說話了

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰回應

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

孫協志離婚後爆秘戀　夏宇童回應了

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

悲情太空人　國家消失無法回地球

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同行

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

他嘆借5千…友還4985！真相反轉

林志成約戰館長！主辦超硬背景曝：太殘忍不辦了

亞洲唯一無機場國家　國土快丟光

更多

最夯影音

更多

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面