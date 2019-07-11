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起底台3線「胸貼美背重機妹」！建商老闆認不出…原來素顏是這樣

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記者黃孟珍／苗栗報導

日前因穿著清涼，露出白皙美背加上一雙蜜大腿，側面還可瞧見豐滿的上圍呼之欲出的24歲台3線重機妹林釗宇，綽號「十字風Crosswind」的她，平時興趣是Cosplay與騎重機。林釗宇騎重機時和上班的穿著反差很大，連自家的老闆也是這兩天有人告訴他，才知道身邊出了一位網紅。

▲火辣重機妹上班時樸素的裝扮，連自家老闆都認不出照片裡就是常在身邊的員工。（圖／記者黃孟珍攝）

▲火辣重機妹上班時樸素的裝扮，連自家老闆都認不出照片裡就是常在身邊的員工。（合成圖／左翻攝Line群、右記者黃孟珍攝）

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林釗宇指出，原本她是準備騎台3線看看有沒有人拍個追焦照的，怎知到了台3線上卻沒有追焦手在現場，反而是爭相和她拍照或是偷偷拍她的人一大堆，讓她好氣又好笑；她也說，因為之前就有在Cosplay，所以想把這和重機作個結合，沒想到卻造成另外一股風潮。

▲▼林釗宇平時是1名建築設計師，老闆郭財寶（左1）也很高興他可以做好工作，也能做自己。（圖／記者黃孟珍攝）

▲林釗宇平時是1名建築設計師，老闆郭財寶（左1）也很高興她可以做好工作，更能做自己。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

老闆郭財寶也表示，前幾天一位朋友拿了一張照片給他看，只覺的照片裡的辣妹很面熟，讓他眼睛為之一亮，但仔細一看，這不就是整天坐在旁邊的設計師嗎？沒想到自己家的妹妹也能有這麼大膽、瘋狂的行徑，不過郭老闆也非常佩服她的勇氣，也鼓勵她可以做自己。

▲火辣重機妹上班時樸素的裝扮，連自家老闆都認不出照片裡就是常在身邊的員工。（圖／記者黃孟珍攝）

▲火辣重機妹上班時樸素的裝扮，連自家老闆都認不出照片裡就是常在身邊的員工。（圖／記者黃孟珍攝）

▲火辣重機妹上班時樸素的裝扮，連自家老闆都認不出照片裡就是常在身邊的員工。（圖／記者黃孟珍攝）

林也坦言，家人其實覺得騎車是很危險的活動，但看見她對這項活動這麼執著，也就睜一隻眼閉一隻眼了；自己本身是建築設計師，迷上騎重機是因為假日想要有不同的樂趣，也不諱言自己騎車車齡不長，會想做這樣的穿著就是想紅，也因此而接到線上遊戲的代言活動，未來也會朝向多方面去嘗試，也希望廠商可以多多來找她代言產品。

▲▼重機辣妹。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼除了騎重機之外，她也喜愛COSPLAY。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼重機辣妹。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼重機辣妹。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼重機辣妹。（圖／十字風 Crosswind提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字：台3線,重機女,胸貼

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