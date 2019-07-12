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西南部防劇烈天氣！　吳德榮：明起連3天季風減弱「高溫炎熱」

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

「西南季風」持續吹拂，氣象專家吳德榮提醒，迎風面西南部要慎防劇烈天氣的發生。不過明起連三天就會減弱，又會回到高溫炎熱的天氣型態。

中央氣象局表示，今(12)日凌晨在嘉義、台南一帶有出現一波較大雨勢，不過隨著西南風帶來的水氣開始減少，降雨很快也趨緩下來，整體而言中南部的降雨和過去幾天相比將減少許多，清晨至上午的降雨主要偏向於沿海地區，而午後在內陸及山區則易有對流發展帶來短暫雷陣雨，至於其他地區則大多為多雲到晴，中午過後北臺灣出現短暫雷雨的機率仍高，而花東則偏向於山區附近，提醒午後在北部、東北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請多留意。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

氣溫方面，各地高溫普遍在32-34度左右，花東縱谷及台東南側有局部36度以上高溫發生的機率，氣象局也針對花東地區發佈黃色燈號高溫資訊，提醒將會有36度以上高溫。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(12)日「西南季風」的型態持續，低層水氣多；迎風面的西南部，有局部陣雨或雷雨，中部地區偶有局部陣雨；午後對流旺盛，也帶來局部雷陣雨。

「劇烈天氣」發生的機率偏高，白天未降雨時，天氣悶熱。北部氣溫約在25至35度、中部25至34度、南部24至33度、東部24至35度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲花東發佈高溫資訊。

吳德榮透露，明日至下週一(13至15日)「西南季風」逐日減弱，輸送的低層水氣日漸減少，天氣晴朗炎熱。西南部迎風面的局部短暫降雨，日漸減少；午後局部短暫陣雨或雷雨的機率，也日漸降低，且大部分侷限在山區。

下週二、三(16、17日)太平洋高壓增強，天氣穩定、晴朗炎熱，午後對流不明顯。下週四(18日)的天氣，得視「熱帶系統」的發展與動向而定。

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

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