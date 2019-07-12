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更新／雙北、桃園升級「大雷雨特報」　14縣市防雷擊強陣風

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記者胡順惠／台北報導

中央氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（12）日大台北、南投地區及桃園至屏東、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區溪澗及下游河川戲水請留意溪水暴漲並注意安全。

【1540更新】氣象局針對「臺北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

大雷雨示警區域：

請繼續往下閱讀...

台北市：信義區、大安區、文山區
新北市：中和區、永和區、新店區、三峽區、土城區、深坑區、烏來區
桃園市：大溪區、復興區

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲大雨特報縣市。（圖／氣象局）

大雨特報：
新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

▲▼大雨，下雨，雷陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大雨示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

根據氣象局預報，今天台灣中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖易有較強陣風，南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

氣象局指出，明（13日）天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區仍有零星短暫陣雨，北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖易有8至9級強陣風；今、明兩天東部（縱谷）及東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

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關鍵字：大雨特報,氣象局,氣象雲

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