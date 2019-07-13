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周休熱爆！北桃地區「酷暑37°C」　台東高溫橘燈38度

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▲▼撐傘,夏天,大太陽,防曬,大熱天,行人。（圖／記者季相儒攝）

▲太平洋高壓影響，全台晴朗炎熱。（圖／記者季相儒攝）

記者葉國吏／綜合報導

周休好天氣，出遊的時候要記得防曬。受到太平洋高壓影響，全台各地高溫炎熱，氣象局針對5縣市發佈高溫資訊，其中台東可能高達38度以上高溫，要多加注意。

中央氣象局預報員官欣平表示，今(13)日受太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，清晨至上午中南部地區因西南風與陸風相互輻合作用而有零星短暫陣雨，午後各地山區因熱對流有局部短暫雷陣雨，仍須留意短時強降雨造成的溪水暴漲。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣溫方面，沒下雨的時候大多是高溫炎熱，紫外線指數亦偏高，預測各地普遍約在33-37度之間，尤其是桃園及大台北地區可能有36、37度左右高溫發生的機率；花東縱谷及東南部地區也可能有焚風出現。氣象局也針對台北、新北、桃園、花蓮及台東發佈高溫資訊，其中台東縣為橙色燈號、溫度會到38度以上。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今日至下週一(13至15日)大都晴朗、近午酷熱；今日北部氣溫約在25至37度、中部25至35度、南部24至36度、東部24至37度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局高溫資訊。

「西南季風」逐日減弱，輸送的水氣減少；午後仍有局部短暫陣雨或雷雨，大部分侷限在山區；西南部清晨的局部短暫降雨，一天比一天減少。

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

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