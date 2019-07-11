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她第一次搭飛機雀躍走入「行李輸送帶」！　網全笑哭：登機捷徑？

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實習記者黃可昀／綜合報導

土耳其伊斯坦堡機場日前有旅客鬧出大烏龍，這名第一次搭飛機的女乘客因為不熟悉流程，竟然誤把「行李輸送帶」當成登機入口，在眾目睽睽之下自信地走上輸送帶，還一度重心不穩跌坐在地，荒唐舉動把地勤人員嚇出一身冷汗，實在是讓在場所有人哭笑不得。

據《太陽報》報導，機場監視器畫面最近曝光，女乘客兩光模樣隨即在網路上流傳，只見她提著大包小包，步伐輕快地踏上櫃檯旁的行李通道，地勤人員和其他旅客先是傻眼的看著她，想不到她下一秒竟然就走進運行中的行李輸送帶，而且還不忘要讓行李先通過後自己再跨入。

由於輸送帶正在運行當中，女乘客一個重心不穩就跌坐在地，男地勤見狀趕快按下緊急停止按鈕，阻止女乘客被送入行李貨艙，其他目擊的旅客和服務人員簡直不敢相信，全張大嘴巴驚訝地看著她。

報導指出，這名女乘客是第一次搭飛機，才會誤以為輸送帶就是登機入口，導致鬧出這場離譜烏龍，所幸並沒有造成受傷。網友看完影片紛紛笑虧，「這是登機捷徑？」「跟行李一起搭機比較便宜啦」。

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關鍵字：土耳其,飛機,登機,行李輸送帶

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