批招聯會「誠意不足」　家長聯盟要求：立即回復先考後招

▲招聯會召開「大學多元入學招生制度諮詢會議」。（圖／全國十二年國教家長聯盟提供）

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國教行動聯盟於5月26日發起遊行抗議考招亂象，而招聯會於12日邀請各高中及相關團體召開會議。但全國十二年國教家長聯盟表示，這樣的大拜拜式會議，顯示招聯會根本就是「誠意不足」，更要求招聯會應立即回復考招小組決議的「先考後招」。

招聯會於12日邀請各高中、教師團體及家長團體召開「大學多元入學招生制度諮詢會議」。但全國十二年國教家長聯盟認為，這樣的大拜拜式會議，不可能就核心問題探討，顯示招聯會根本就是誠意不足。家長聯盟提出，招聯會就是不遵守2014年教育部考招小組的決議去做，才會搞到這幾年考招亂象擴大，更要求招聯會應該立即回復2014年考招小組決議「先考後招」，才能解決問題。

全國十二年國教家長聯盟代表陳國祚質疑招聯會不遵照2014年教育部考招小組的決議，「這幾年的亂象主因在此，就是禍首」。家長聯盟指出，每年高中畢業生有約13萬人，就有1萬人重考，13分之一的學生不滿意考招結果，寧可多花一年重考，也舉例進入大學後，106學年度的總休學加上退學人數，占大專學總數的23.6%，也就是幾乎每4個大專學生就有1人休退學。陳國祚認為，從這麼高的重考率、休退學比率，就可以證明「目前的考招制度無法讓學生適才適所，徹底失敗」。

家長聯盟強調，家長堅持多元管道入學，現在招聯會放任申請入學比例高升，擠壓第二階段的指考分發，已經回到過去聯考時代單一管道入學，搞的學生痛苦萬分無法適才適所。也直指目前考招亂象的核心問題「少子化下大學只顧搶學生」，先搶先贏，同時呼籲招聯會要拿出教育良心，不要愧對國家社會。

另外，全國教育產業總工會代表李曼麗說，大學端搶學生，大幅擴增申請入學名額，沒有考量申請入學資源不公的問題，急遽限縮廣大中下階層子弟需藉由考試入學翻身、最低負擔的入學管道。她也質疑即將啟用的108課綱及學習歷程，除了教學現場資源不均、很多學校開課能力不足，學習歷程更會再剝奪教師照顧學生的資源及時間，讓城鄉資源差距更擴大。