家長聯盟轟教育部不顧利益迴避　要監委查有無「置入性」行銷

▲家長聯盟到監察院前要求監察委員調查教育部是否有不顧利益迴避原則。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

全國十二年國教家長聯盟（家長聯盟）今（3日）到監察院怒批， 教育部補助部分教師團體的同時，又聘請這些團體的重要幹部擔任「教育經費基準委員會」成員，不顧利益迴避原則。家長聯盟認為，多次提出此問題，但教育部始終不給回應，要求監察委員調查清楚。

家長聯盟副理事長陳綺貞點名，台灣家長教育聯盟（台家盟）、全國教師工會總聯合會（全教總）、中華民國全國教師會（全教會）等團體，長期以家長、教師代表身份在教育部各種委員會會中擔任委員，甚至還包括決定全國中央地方教育經費分配的「教育經費基準委員會」，同時又一再接受教育部補助各種活動經費，如課綱、考招及學習歷程等議題活動。

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▲家長聯盟副理事長陳綺貞點名部分教團，接受教育部補助同時，還公開挺教部政策。（圖／記者許展溢攝）

家長聯盟質疑，教育部是否和這些團體暗通款曲，讓經費基準委員會失去公正性，失去外部委員的意義，更不顧利益迴避原則，讓這些團體球員兼裁判，尤其是，這些教團時常在公開場合力挺教育部政策，監委應調查其中是否有「對價關係」，教育部到底有沒有「置入性」行銷等失職情事。

▲監察委員張武修（左）表示，家長聯盟的陳情已在調查。（圖／記者許展溢攝）

監委張武修出面收下家長聯盟的陳情並說，此案已在調查中，家長聯盟若有新事證也可以再提出。家長聯盟最後強調，部分教團接受補助沒關係，但必須要符合規範，尤其接受了教育部補助，更不宜在這考招、課綱及學習歷程等議題上公開發表言論，或發表時，這些教團必須標示曾接受過教育部贊助。