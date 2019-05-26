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國教盟控拿教育部補助、護航政策！台家盟反擊：是封建思想

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▲▼ 國教行動聯盟教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」抗議活動。（圖／記者許展溢攝）

▲國教盟指控，今年學測5選4問題多，台家盟卻拿教育部補助護航。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

國教行動聯盟今（26日）在教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」活動，現場質疑今年學測5選4問題多，台灣家長教育聯盟卻為教育部政策護航，還拿補助。台家盟回應強調，申請補助是公民團體的權利，監督政府是公民團體的義務。

台家盟指出，教育政策是公民議題，台家盟關注教育政策，重視學生與家長的權益，期待校園更加友善，對各種教育議題均研議後，都會適時向各界說明，而台灣社會已逐漸發展成熟，公民意識的提昇已是不爭的事實，所謂「護航」等概念，乃是封建思想，早該被丟棄。

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▲▼ 國教行動聯盟教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」抗議活動。（圖／記者許展溢攝）

▲台家盟反擊強調，申請補助是公民團體的權利。（圖／記者許展溢攝）

另外，今年大學招生學測採「5選4」造成同級分人數增加，以及108課綱實施在即，對於學習歷程上路，讓部分家長覺得無所適從，而被認為是亂象。台家盟認為，這當中呈現的資訊錯謬，令人深以為憂，教育部應適時提出說明。至於大學端對備審資料審查，已實施多年，也有一定規準，但少部分團體在沒有具體證據下卻擴大道聽途說的說法。

台家盟強調，對任何新制度的執行，需要修正是必然的，然而，如何落實適性發展、避免形式主義、兼顧社會公平，也一直是聯盟的努力目標。期望也要求大學端、高中端、教育部等相關單位，都應做清楚具體的說明，並勇於與社會大眾對話，持續往改革的方向前進。

台家盟最後3點聲明如下：

一、申請補助是公民團體的權利，監督政府是公民團體的義務。

二、教育政策是公民議題，期待展現更高公民素養。

三、資訊混淆是最大絆腳石，相關單位有職責說明清楚。

針對台家盟以上聲明，全國十二年國教家長聯盟表示，教育部經費不是不能拿，但是這些團體不能一手拿經費辦理「學習歷程」、「課綱及考招」議題相關活動，卻一再針對學習歷程、考招、課綱，以家長、教師身份公開表達主張，這才是混淆視聽。

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關鍵字：國教行動聯盟,台灣家長教育聯盟,教育部,政策,補助

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