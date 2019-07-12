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蔡英文與友邦聯合國代表酒會創紀錄　吳釗燮12年前用同一招寫歷史

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▲▼蔡英文出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。（圖／駐紐約經濟文化辦事處）

▲蔡英文出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。（圖／駐紐約經濟文化辦事處）

記者陶本和／美國紐約報導

總統蔡英文啟程「自由民主永續之旅」，去程過境美國紐約，才第一天就下猛藥，寫下突破歷任總統的新紀錄，出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，17個邦交國代表也都與會；把時序追溯到2007年，時任駐美代表、現任外交部長吳釗燮其實也以類似的概念寫下歷史紀錄。

蔡英文於美東時間11日下午3點抵達美國紐約，在接受僑胞的歡迎之後，她的行程第一站就是猛藥，於晚間出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，該場活動是總統首次在我國駐紐約辦事處出席活動，過去在前總統陳水扁雖然也有相關行程安排，但並未安排全程公開給記者採訪，僅有事後才公布相關訊息。

根據酒會的出席名單，17個邦交國駐聯合國的常任代表全員出席。據涉外人士表示，本次過境除了在美國境內全程開放媒體採訪，並且在聯合國所在地，跟聯合國常任代表見面。

▼蔡英文出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。（圖／駐紐約經濟文化辦事處）

▲▼蔡英文出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。（圖／駐紐約經濟文化辦事處）

該人士指出，即便進聯合國還有距離，但蔡英文首次「公開」在紐約辦事處的行程，也是突破重點，「而且台灣的聯合國工作小組，就在這裡」，這相較於馬政府時代，這裡幾乎是沒有功能的狀態。

在本次行程的安排規劃上，據了解，是由國安團隊共商，而美國方面也認為該方案是不錯的點子，在台美協調的過程也很順暢，因此促成這趟出訪的突破成績。

其實，找來各國代表、元首等重要人士，共同舉行酒會、宴會的概念，可以回顧蔡英文身邊非常倚重的吳釗燮過去的作法，也曾有異曲同工之妙。

把時序回推倒2007年，吳釗燮時任駐美代表，他當時在雙橡園設宴款待來華府參加會議之由南太友邦馬紹爾、帛琉、吉里巴斯及諾魯等四國元首及索羅門外交部長、吐瓦魯內政部長率領之六國代表團。

當時吳釗燮就表示，從1979年以來，雙橡園舉辦過數千場活動，接待過許多來自美國國會及各界的貴賓，但今晚則為首次有如此多的台灣邦交國元首及代表團蒞臨雙橡園，創下歷史紀錄。無獨有偶，蔡英文這次也創下歷任首次的新紀錄，不排除在國安團隊討論過程中，吳部長是否也給了不少過去經驗的想法。

▼蔡英文出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。（圖／駐紐約經濟文化辦事處）

▲▼蔡英文出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。（圖／駐紐約經濟文化辦事處）

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