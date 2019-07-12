台灣不屈服外來勢力恫嚇！蔡英文感謝友邦發聲

▲蔡英文出席友邦駐聯合國常代酒會。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文啟程「自由民主永續之旅」，於美東時間11日下午3時抵達紐約，第一個公開行程便前往我國駐紐約辦事處。蔡英文表示，無論是現在或未來，台灣都不會屈服於任何外來勢力的威脅以及恫嚇。

蔡英文12日在臉書提到，她參加了位在紐約的「友邦駐聯合國常代酒會」，會中代表所有的台灣人民，向17位友邦在聯合國的常任代表們，表達最深刻、最誠摯的感謝。

蔡英文說，友邦是支持台灣走向世界最重要的夥伴，許多友邦經常在各個國際場合為台灣發聲，強烈捍衛台灣參與國際社會的權利，這些友邦的努力擴大了台灣在國際舞台上的角色和聲量。她認為，台灣雖然不大，卻是國際社會中不可取代的一員。不論是在人道救援、醫療援助及防疫方面等，台灣都盡心盡力，為國際社會做出很多重要努力。



蔡英文也不厭其煩的再說一次，無論是現在或未來，台灣都不會屈服於任何外來勢力的威脅以及恫嚇。所有阻撓台灣走向世界的困難，都只會更加堅定我們邁向國際社會的決心。



同時，蔡英文趁機會向辦事處的工作團隊，包括聯合國工作小組加油打氣，除了感謝他們為台灣所做的各種努力，台灣也會繼續為區域民主自由和國際社會和平穩定做出重要貢獻。

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