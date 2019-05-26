學測5選4爭議不停！招聯會：制度並非完美也不會靜止不變

▲ 國教盟到教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」活動。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

不滿大學考招亂象，國教行動聯盟今（26日）在教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」，怒批今年學測推最多採5選4科後，問題爆出一堆。大學招聯會發聲明指出，目前的大學招生制度並非完美，也不會靜止不變，但會再蒐集各界意見，深入討論。

招聯會15位常委學校校長有共識並發表過共同聲明指出，因應108 新課綱 調整的考招制度，牽動大學招生帶來的一些不確定性與擔憂，是很可以理解，目前的大學招生制度並非完美，也不會靜止不變。

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招聯會指出，將就屬於招聯會權責範圍內的相關議題，蒐集各界意見，並在7月考季結束後，邀請相關單位表達意見，深入討論同時，也輔以全國招生數據做整體客觀分析，朝「現況微調」、「分階段銜接」原則，採變動最小、風險最低的做法，漸進調整考招制度，減少高中與大學的適應困難 與社會焦慮。

▲許多家長不滿說，學測採4科後，問題爆出一堆。（圖／記者許展溢攝）

另外，相關團體點名部分校系備取多的議題，招聯會表示，就權責而言，一階篩進的名額，經過二階後要備到多少名額，決定權在學系，第二階段甄試後要備取到第幾順位、或分發後缺額有多少回流到考試分發管道，招聯會無法介入，但就個人申請的精神而言，校系透過此管道可以適性選才，學生有機會及早定位，是高中端與考生所樂見。

招聯會強調，負責的招生管道有繁星推薦、個人申請與考試分發，近年來學測有12 萬多人、 指考有5 萬多人，無論甄選、考試分發，都必須兼顧，無外界傳言，要消滅哪一個招生管道的問題。

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