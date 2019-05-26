家長盼「終結教改之亂」　教育部： 將儘速成立諮詢會

▲ 國教盟要求提高考試鑑別度。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

國教行動聯盟今（26日）舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」活動，要求成立教改檢討委員會、提高考試鑑別度、提高大學考試入學核定名額等訴求。教育部回應，將儘速成立諮詢會，邀請高中端、家長端及各界關心大學入學制度人士共同參與討論。

教育部指出，目前大學入學制度雖無法讓每一方都完全滿意，但大學多元入學方案在91年實施以來，就不斷傾聽各界聲音進行檢視與滾動微調，以緊密結合高中育才及大學選才兩端。

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▲不少家長不滿參採學測科目數、學測鑑別度、個人申請篩選倍率。（圖／記者許展溢攝）

對於不少家長不滿參採學測科目數、學測鑑別度、個人申請篩選倍率、志願數、第二階段甄試採團體面試等，教育部高教司長朱俊彰今天接受媒體訪問時表示，教育部將請招聯會落實日前15所常委學校聯合聲明，儘速成立諮詢會邀請家長、高中端、家長端及各界關心大學入學制度人士一起參與，持續與各方針對高中育才大學選才議題作更深入的分析、討論及評估，以凝聚共識、精進做法、降低疑慮。

另外，全國12年國教家長聯盟副理事長陳綺貞今天在活動現場大為光火痛罵朱俊彰，「學習歷程」111學年度就要開始執行，但朱俊彰卻說，不會強制學生使用，只是蒐集資歷，但實際上教育部之前新聞稿明白提到，未來考招制度，就是要加上學習歷程、口試、筆試和學校自辦項目等，至少要50%以上，反問有哪個孩子不敢用學習歷程？

▲國教盟要求成立教改檢討委員會。（圖／記者許展溢攝）

朱俊彰回應，學習歷程是有助於學生減輕準備備審資料的壓力，也不用去聽補習班的話，還因此花了大錢，且高中學習歷程在大學端審查時會以課程成果與校內表現為主，並透過限制件數避免軍備競賽與積點比賽，引導大學「重質不重量」看見考生在校內的修課歷程及多元表現，不要只用絕對成績篩選學生。

朱俊彰說，即使學生在高中的學習軌跡有高低起伏，也可在課程學習成果或學習自主等資料呈現，讓大學知悉，避免因學習試探或一時失常而影響升學。同時高中學習歷程檔案是協助學生提升備審資料效力的服務工具，絕非強制學生的義務，學生若選擇不運用高中學習歷程檔案，未來在升學時仍可自行上傳高中學習歷程檔案之外的備審資料。

▲朱俊彰強調，學習歷程是有助於學生減輕準備備審資料的壓力。（圖／記者許展溢攝）

教育部最後也重申，教育部一向未曾限制大學校系考試分發名額比例，如果校系要提高考試分發名額比例，教育部一定予以尊重核定。

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