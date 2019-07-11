祭黨紀約束「挺柯」黨員？邱顯智：反對「兩岸一家親」是時力共識

▲時代力量黨主席邱顯智。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席邱顯智傳出在訪美時表示，若台北市長柯文哲參選總統，將以黨主席身分用「黨紀」約束挺柯黨公職，時代力量11日上午也發布新聞稿表示，無法認同「兩岸一家親」的主張，更無法支持親中立場的候選人。對此，邱顯智11日下午透過視訊連線表示，反對「兩岸一家親」的主張是時代力量內部討論的共識，黨內包括議員、黨公職立場都是一致的。

邱顯智表示，時代力量的立場非常清楚，就是堅守台灣主權，「兩岸一家親」這種論述非常有疑慮，時代力量先前也一再表示反對，因為「兩岸一家親」首先是由中共提出，倘若連我們自己都說出這種論述，會讓國際社會上很多支持台灣的友邦造成混淆，也呼籲柯文哲應該對兩岸關係的論述做出更清楚的說明。

邱顯智說，針對總統人選決策會還在討論中，現階段主要還是處理立委提名，一旦做出決定是否支持哪一位候選人，也一定必須堅守時代力量向來的立場，不管是對主權主張、婚姻平權、居住正義，或是司法改革，必定要堅守時代力量向來的立場與主張，決策會做出決議後，「黨公職當然要受到決策會的拘束」，如果黨公職沒有遵守決策會的決議，一切則依照黨內相關規定來處理。

邱顯智強調，反對「兩岸一家親」的主張是時代力量內部討論的共識，黨內包括議員、黨公職立場都是一致的。他補充，決策會的討論就是要看各個候選人的主張，是否能呼應時代力量的價值與立場，所以才會要求柯文哲對兩岸論述要說明清楚，「我們現在有很深的疑慮，因為他到目前為止也沒有很清楚地說明他的兩岸立場到底是什麼」。