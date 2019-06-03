　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屢遭家長聯盟控利益不迴避　教育部澄清：誤解運作規定

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部遭家長聯盟質疑，不顧利益迴避原則。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

教育部多次遭全國十二年國教家長聯盟（家長聯盟）質疑，補助部分教師團體外，又同時聘團體中的重要幹部擔任「教育經費基準委員會」成員，沒做到利益迴避。教育部今（3日）強調，這是誤解，該委員會民間代表，都是以專家、學者身分出任，不是以團體的名義。

教育部高教司司長朱俊彰表示，教育部為讓各界更了解多元入學方案，及111年考招變革等，且回應立法院要求教育部要積極跟外界多溝通，因此歷年來就會透過座談會等管道，跟高中的老師、家長和學生溝通。朱俊彰說，教育部過去為了加強跟老師們溝通，借重教師、家長團體聯繫網絡，辦理一系列研討會，這2年，每年都有辦理15至20場。

請繼續往下閱讀...

▲▼教育部高教司長朱俊彰。（圖／記者許展溢攝）

▲針對家長聯盟指控，教育部高教司長朱俊彰強調，誤解了。（圖／記者許展溢攝）

朱俊彰提到，除做溝通宣傳外，也收集第一線老師意見，提供給招聯會討論。至於家長聯盟質疑和部分教團的角色關係。朱俊彰強調，這是誤解了，因為在教育經費基準委員會的設置要點有規定，任務是要做整個教育經費的基本需求跟分攤數額的研訂跟計算，不會涉及到個案預算補助或分配審議。

朱俊彰說，這中間也不會看到補助哪個學校或個案及團體多少錢，且此委員會運作，必須經半數以上委員同意才能做成決議，不是單一委員可以去議定補助與否；該委員會除學者、專家外，還由縣市代表、主計總處等單位共同組成，民間代表是以專家、學者身分出任，不是以團體代表，因此家長團體的訴求，是誤解了該運作規定。

其他人也看了...

家長聯盟轟教育部不顧利益迴避　要監委查有無「置入性」行銷

ET快訊
年收220萬！扛1700萬房貸「沒生活品質」撿親戚衣服　她曝
酸韓國瑜不正面回婚外情　吳子嘉：讓政府認證、否則他不會承認
仿冒名牌3折賣出！「55個粉絲團全假貨」　無良商人2年賺8千
3-4月18張千萬中獎發票明細出爐

關鍵字：全國十二年國教家長聯盟,家長聯盟,監察院,教育部,高教司,朱俊彰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

集乳器不見！她逼問老公「矽膠做的軟軟那個」　吸在牆上...網有大膽想法

縮小10倍的「微縮模型世界」特展！台灣神人鄭鴻展復刻傳統柑仔店

屢遭家長聯盟控利益不迴避　教育部澄清：誤解運作規定

喚妻買飲料！人夫曝「空罐放冰箱」都市傳說　千人有共鳴：我家也是

普通高中轉念美髮系　弘光生作品從「嚇出冷汗」到國際賽奪冠

陽明醫學系新增「醫師工程師組」　前2年交大修課、培養雙專長！

多維TW／三年才有成的蔡英文　被情緒勒索的台灣人

總獎金增百萬、高達340萬！「台灣文學金典獎」獎項順潮流擴增更新

唐獎法治獎得主阿爾布爾談人權　集結出書供國際處理移民問題

多維TW／一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

集乳器不見！她逼問老公「矽膠做的軟軟那個」　吸在牆上...網有大膽想法

縮小10倍的「微縮模型世界」特展！台灣神人鄭鴻展復刻傳統柑仔店

屢遭家長聯盟控利益不迴避　教育部澄清：誤解運作規定

喚妻買飲料！人夫曝「空罐放冰箱」都市傳說　千人有共鳴：我家也是

普通高中轉念美髮系　弘光生作品從「嚇出冷汗」到國際賽奪冠

陽明醫學系新增「醫師工程師組」　前2年交大修課、培養雙專長！

多維TW／三年才有成的蔡英文　被情緒勒索的台灣人

總獎金增百萬、高達340萬！「台灣文學金典獎」獎項順潮流擴增更新

唐獎法治獎得主阿爾布爾談人權　集結出書供國際處理移民問題

多維TW／一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

布蘭妮親筆信曝光　爆：被控制、遭設局被關進精神病院

吳慷仁之後「再交往圈內人」　鍾瑶掙扎：遇到對的人好難

《玩很大》4女神濟州島海邊「解放比基尼」　Albee半球形狀被看光

突擊C＆C拍攝現場撞見野生麥可　邰智源一日挑戰模仿6角色超狂

台灣車市5月銷量！ALTIS、RAV4持續包辦1、2名，Kicks穩固季軍

吃避孕藥不代表「避孕」　日女高生推文引6萬人轉貼

購物中心員工偷拍女同事裙底　「診斷證明」想脫罪...沒效啦！　　　

鄭州雷擊2男並行1死1嚇暈　路面遺留三個坑

溫哥華逃離城市計畫！百年超長吊橋森林歷險　用松鼠視角穿梭巨木間

WWDC登場到數　ETtoday直播帶你看iOS 13亮相

22歲正妹遭「當街割喉」慘死！　恐怖男友逼拍片遭拒7刀殘殺放血

生活熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　..

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚..

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

館長5點轟韓國瑜：還是講不出屁..

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息..

男友死不願合照！ 她見臉書心碎..

洗臉台爆裂！12歲韓粉百言弟受..

板橋人大排隊！她驚曝「手工神秘..

樂桃、香草聯合促銷「單程688..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼..

買好市多內褲　「1件標籤被剪過..

更多熱門

相關新聞

家長聯盟轟教育部不顧利益迴避

全國十二年國教家長聯盟（家長聯盟）今（3日）到監察院怒批， 教育部補助部分教師團體的同時，又聘請這些團體的重要幹部擔任「教育經費基準委員會」成員，不顧利益迴避原則。家長聯盟認為，多次提出此問題，但教育部始終不給回應，要求監察委員調查清楚。

辦案草率　職務法庭竟不懲處失職檢座

全球大學學費排行　台灣高居14名

快訊／三讀！彈劾改採記名投票

教部修大學校長遴選　台大：可接受

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹臀」

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

脫北士兵中7槍「身藏27cm寄生蟲」近況曝光

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回讓小姐臉紅紅

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面