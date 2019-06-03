屢遭家長聯盟控利益不迴避　教育部澄清：誤解運作規定

▲教育部遭家長聯盟質疑，不顧利益迴避原則。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

教育部多次遭全國十二年國教家長聯盟（家長聯盟）質疑，補助部分教師團體外，又同時聘團體中的重要幹部擔任「教育經費基準委員會」成員，沒做到利益迴避。教育部今（3日）強調，這是誤解，該委員會民間代表，都是以專家、學者身分出任，不是以團體的名義。

教育部高教司司長朱俊彰表示，教育部為讓各界更了解多元入學方案，及111年考招變革等，且回應立法院要求教育部要積極跟外界多溝通，因此歷年來就會透過座談會等管道，跟高中的老師、家長和學生溝通。朱俊彰說，教育部過去為了加強跟老師們溝通，借重教師、家長團體聯繫網絡，辦理一系列研討會，這2年，每年都有辦理15至20場。

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▲針對家長聯盟指控，教育部高教司長朱俊彰強調，誤解了。（圖／記者許展溢攝）

朱俊彰提到，除做溝通宣傳外，也收集第一線老師意見，提供給招聯會討論。至於家長聯盟質疑和部分教團的角色關係。朱俊彰強調，這是誤解了，因為在教育經費基準委員會的設置要點有規定，任務是要做整個教育經費的基本需求跟分攤數額的研訂跟計算，不會涉及到個案預算補助或分配審議。

朱俊彰說，這中間也不會看到補助哪個學校或個案及團體多少錢，且此委員會運作，必須經半數以上委員同意才能做成決議，不是單一委員可以去議定補助與否；該委員會除學者、專家外，還由縣市代表、主計總處等單位共同組成，民間代表是以專家、學者身分出任，不是以團體代表，因此家長團體的訴求，是誤解了該運作規定。

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