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泰男硬上德國妹　「石頭碎太陽穴」後棄屍垃圾堆…法官送死刑

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對德國女遊客先姦後殺的羅納功。（圖／達志影像／美聯社）

▲對德國女遊客先姦後殺的羅納功。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國春武里西昌島4月時發生一起德國女遊客遭到殺害的意外，經過警方3個多月來的追捕，終於逮捕犯案的泰國男子羅納功（Ronnakorn Romruen），並且坦承是因為看到女子落單，將其先姦後殺。如今判決出険，泰國法院判決羅納功處以死刑。

綜合外媒報導，這名德國女遊客3月中到泰國旅遊，先到芭達雅後才規劃自己到西昌島，但抵達西昌島不久後就失去音訊。當地警方接獲報案，發現一名外籍女遊客的屍體在西昌島一處垃圾堆中被發現，到場勘驗後發現，這名女遊客的頭部、太陽穴都有硬物敲擊的跡象，甚至連脖子都被折斷，死亡時間至少超過5小時。

警方循線調查，發現該名女子就是失蹤的27歲德國女遊客，並且調閱監視器等找到嫌犯羅納功。羅納功也乾脆的坦承，當時自己遇到女遊客，上前搭訕後對方不理會，於是就一路跟蹤，最後強姦女子後殺害，而殺害的原因就是擔心女遊客會報警，「所以用了石頭打了她的太陽穴跟臉」。

據悉，羅納功遭到逮捕時，身上還穿著沾有女遊客血跡的衣服。訊後以蓄意謀殺、強姦、藏屍等罪名起訴，，意外的是羅納功在接受訊問時，還爆出自己曾有吸毒過，如今判決出爐遭判死刑定讞。

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關鍵字：泰國,西昌島,女遊客,德國,姦殺

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