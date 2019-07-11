破百掛號...深夜再開急診刀！她醫院待3天「直擊辛酸內幕」：能睡覺嗎

▲急診室示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友幾年前因腹膜炎開刀回診，終於見識到醫生的誇張工時，她表示，主刀醫師從早上9點，一路看診到晚上10點，結果凌晨2點輪到她的急診刀，又開到清晨5點左右，讓她不禁捏把冷汗，「我都不敢想...他到底有沒有時間睡覺。」

「醫生工作是不是很硬啊？」在這一行閃亮的光環下，外界總是稱羨與抱持好奇的態度，網上也不乏類似討論，一名曾開過刀的女網友就現身說法，表示在大醫院產檢過的孕媽們一定有類似經歷，尤其是掛熱門醫師的診。

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女網友說，「前幾年，我不小心養了一顆巧克力囊腫，在不知情的情況下把它養破了，沒想到變成腹膜炎，所以趕緊到大醫院急診，等了10幾個小時後，急診醫生把我送進開刀房。」

▲看了一天的診，凌晨還要進手術室。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

起初，她只覺得醫師很溫柔，實習醫師很帥，直到回診後，才真正見識到他們誇張的工時，「門診掛到1百多號，早上9點開始看大約看到晚上10點可以看完，而中間有強制休息，讓他們吃半個小時的飯，而我就是那個掛到1百號從中午等到晚上的人。」

手術當天，醫師看了13小時的診，凌晨2點才輪到女網友的急診刀，就這樣一路開到早上5點左右，然後隔天半夜3點，她又被推進去開了一次，差不多到6、7點，「醫生早上還要巡房什麼有的沒的，可能還要開早會或meeting，再碰上接生。我都不敢想他到底有沒有時間睡覺，醫生的工時真的好可怕。」

▲鄉民不禁嘆，根本拿生命在換。（圖／翻攝自PTT）

另外，她也提到，當時住了好幾天的加護病房，由於ICU禁用電子產品，還有規定探視時間，對她來說根本度日如年，而期間她也注意到護理師們的辛苦，「護理師沒意外的話，是每2小時左右查看一次狀況， 一個人要負責好幾床， 幾乎輪完一圈又要從第一床開始重新巡床。 檢查點滴、測量血壓體溫到排便排尿之類的…，還好我當時已經空腹超久，餓死了不用排便。」

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