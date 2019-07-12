到ATM領錢驚見「2米五爪金龍」！　他乖乖排隊：小弟等著啊

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泰國一名網友月初到ATM領錢時，看到有人正在提款便乖乖到後面排隊，但當他仔細看第二眼，發現竟然是一隻大約2公尺長「水巨蜥」趴在上頭，簡直就是人類正在提款，而且爪子還不忘要遮住數字按鍵，彷彿怕被後方的人看見密碼，超擬人模樣讓不少網友大開眼界。

▲水巨蜥趴在ATM像是在領錢。（圖／翻攝自YouTube／iLifepost 愛生活）



據泰國《世界日報》報導，原PO表示，他2日晚上7點到曼谷附近一處ATM準備領錢，碰巧撞見了這一幕，由於蜥蜴臉部緊貼著螢幕，右腳爪子還遮著鍵盤，看起來就像是人類在使用ATM，於是笑稱「大哥取錢快點啊！小弟排隊等著啊！」

照片曝光後引起許多網友討論，不僅對水巨蜥的超大體型感到訝異，更因為牠的「提款」舉動笑破肚皮。當地居民透露，曼谷這幾天都在下雨，水巨蜥很有可能是來躲雨的，其他人見狀紛紛拍下這畫面，並耐心等待水巨蜥「領完錢」才使用ATM。

▲成年的水巨蜥看起來就像是條小鱷魚。（圖／CFP）



據了解，水巨蜥又稱作澤巨蜥、五爪金龍，是巨蜥科巨蜥屬的爬行動物，分布於印度、香港、澳洲、印尼、馬來西亞等等區域，成年後體長大約1.5公尺到3公尺長，尾部強壯有力，通常是吃小型哺乳動物，例如老鼠、小鳥、猴子等等，為亞洲最常見的巨蜥品種。

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