藍初選倒數72小時：郭台銘攻專訪、朱立倫弔唁勇警、韓國瑜市政牌

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫。（合成圖／翻攝TVBS）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調倒數三天，鴻海創辦人郭台銘日前因選情緊繃而激動落淚，甚至向高雄市長韓國瑜喊話，而前新北市長朱立倫依舊馬不停蹄，韓國瑜仍待高雄出席市政活動。

國民黨初選距離公布民調結果已進入倒數72小時，而12日各參選人的行程分別為，郭台銘於早上8點接受中廣流行網《蘭萱時間》、10時前往《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》、傍晚接受蔡詩萍廣播節目《POP大國民》三場專訪。

朱立倫的部分則一如前4天的行程滿檔，早上7時便至新北永和福和觀光市集掃街，8時許接受台語廣播節目《寶島新聲》的專訪，緊接著11時南下嘉義參加「科學168教育博覽會」及參訪「再耕園」身心障礙福利服務中心。

一直到下午1點，朱立倫預錄《正聲廣播電台》的專訪，1點半接續著行程，參加「嘉義市全民樂活體感運動中心」開幕。他也前往嘉義殯儀館弔唁台鐵殉職員警李承翰。而晚上7時則是北上出席台灣科技大學合勤講座的演講。

高雄市長韓國瑜則在高雄參加中華職棒30週年特展及「甄愛高雄群星會」開幕典禮，皆為市政行程。



國民黨總統初選競爭激烈，包括郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人角逐。初選民調將在8日至14日晚上6時30分至10時進行，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，以黨內互比15%、黨外對比85%計算，15日公布結果。