民進黨憂大陸藉影劇形塑新霸權　朱立倫：蔡英文有點走火入魔

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

針對民進黨主席卓榮泰指大陸透過影視作品輸出形塑「亞洲文化新霸權」，前新北市長朱立倫11日受訪時表示，台灣是民主自由的環境，應該要正向看待兩岸在影視產業上的合作，他直言民進黨動不動就說「紅色產業鏈」、「國家安全」等意識形態，「我感覺蔡英文為了勝選，有點走火入魔了。」

民進黨10日中執會上討論「紅色滲透」議題，據轉述，卓榮泰在會中表示，中國大陸透過影視文化，有計畫的進行文化輸出，用意在培養高度忠誠的劇迷，形塑「亞洲文化新霸權」，而面對新霸權崛起所採取的手段，「民進黨要有所掌握。」

對此，朱立倫不以為然的說，「那我們以後都不要看延禧攻略、如懿傳、後宮甄嬛傳等陸劇了」，他認為，不要總是用意識形態來看，而是思考台灣如何運用中華文化優勢，製作出讓華語觀眾都能欣賞的影視作品。

朱立倫認為，民進黨動不動就說「紅色產業鏈」或「國家安全」等意識型態，這對國內文化影視產業會造成傷害，此外，台灣是民主自由的環境，各種主題都能拍攝，兩岸在華語影視產業上都能合作，「應該要用正向的角度來看待。」

隨著總統選舉逼近，被問到是否擔心民進黨持續操作「恐中牌」？朱立倫表示，民進黨就是在製造「綠色恐怖」，什麼都用「國家安全」為理由，來限制、對付對手，「我感覺蔡英文有點走火入魔，為了勝選各種手段都來了，甚至連紅色影視產業都想到了」，他強調，台灣的戲劇、歌曲如何做得更好，甚至影響中國大陸，那才是重點。

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