喊「Yes I do！」沒報備惹李佳芬生氣？　韓國瑜乾笑3聲…回「1個字」

記者李唯甄、林敬旻、宋良義／高雄報導

高雄市長韓國瑜和夫人李佳芬最近陷入「農舍違建」風波，恰好女兒韓冰也在這時放暑假返台。李佳芬11日晚間淚崩表示，自己不是鋼鐵人，更自爆韓國瑜「Yes I do！」的發言事前從未跟她提起，讓她有點生氣。韓國瑜受訪時聽到此事，在鏡頭前只尷尬笑了三聲、接著小聲說了「對」、就未再多做回應。

▲李佳芬自爆韓國瑜喊「Yes I do！」沒先告知，讓她「有點生氣」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

李佳芬10日晚間接受TVBS節目《國民大會》專訪時，談到自己不是鋼鐵人，「比起現在的生活，自己更想要平淡自在」，也透露女兒韓冰回台後，第一句話就對自己說「辛苦了」，還說「我才回來一個禮拜，我就受不了了，妳這麼久，這個日子怎麼過下去？」。

▲李佳芬說，韓冰回來第一句話就對自己說「辛苦了」。（合成圖／ETtoday資料照、韓冰臉書）

韓國瑜12日出席活動受訪時被問到此事，他說，韓冰回來放暑假，平常功課壓力大、本來想放鬆一下，「但現在這個家庭、整個生活主旋律都變了」，也讓韓冰覺得心理壓力比較大一點，想好好放個暑假輕鬆一下，「顯然目前的狀態比較不容易」，所以女兒才會這樣說。

至於李佳芬喊說「自己不是鋼鐵人」，韓國瑜也喊話，希望網友或名嘴「如果對韓國瑜有什麼批判不滿、直接對著韓國瑜來就好」，不要對著他的家人，「我想這是人與人之間相處最基本的要求、也是最基本的一個拜託」；另外有記者問到韓國瑜當初喊「Yes I do！」時，沒有告訴李佳芬，讓夫人「有點生氣」？韓國瑜則是尷尬笑了三聲、接著小聲說了「對」、就未再多做回應。

▲韓國瑜喊話外界「有不滿就衝著他來」。（圖／記者林敬旻攝）