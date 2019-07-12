專訪 / 女大生遭霸凌肉搜　郭台銘希望韓粉知道：這麼做是害了韓國瑜

記者林銘翰／台北報導

國民黨初選參選人郭台銘12日接受《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》專訪，對於日前高雄「罷韓」煎餅店因有韓粉誤闖店裡引發口角衝突，前來消費的女學生被大聲飆罵，而事後該名女大生甚至遭到眾多韓粉肉搜，臉書還被留下不少激進字眼，郭台銘認為韓粉霸凌是不應該，不過這些人屬於極端的少數，希望大家不要把這件事過度放大，造成推波助瀾的效用。

高雄一家香蕉煎餅店日前推出「發大財煎餅」1份1000元，引起一名誤入店家的楊姓女韓粉不滿，對前來消費的女學生大聲飆罵；事後該名女大生遭到眾多韓粉肉搜，臉書被留下不少激進字眼，女大生最後選擇憤而提告，更在臉書以805的貼文寫下「你們與惡沒有距離」強勢反擊。

▲郭台銘接受《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》專訪。（圖／記者湯興漢攝）



郭台銘表示，他認為韓粉集體霸凌不應該，不過這些人是極端少數的不理性，希望大家不要把這件事過度放大，形成推波助瀾的效用、讓大家有樣學樣，希望韓粉知道他們這麼做是害了高雄市長韓國瑜，呼籲大家要理性溝通，因為在民主自由社會裡每個人都有表達的權利，但前提是不能侵害到別人。

郭台銘認為，比起其他參選人，自己的特色很鮮明，就是「實作」，白手起家從零到有，一輩子都在化不可能為可能，絕對有信心能夠扭轉台灣。

▼郭台銘接受《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》專訪。（圖／翻攝自雲端最前線）

