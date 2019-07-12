影／抓「高捷少女」頭撞3下嚇壞操偶師　韓國瑜：只是表達熱情

記者李唯甄、林敬旻、宋良義／高雄報導

高雄觀光局日前推出「76高雄觀光日」活動，其中高雄市長韓國瑜擔任「神秘嘉賓」，下午快閃中央公園咖啡廳並全程直播，高雄捷運的吉祥物「高捷少女」也在活動時一同入鏡，但韓國瑜疑似因為一時太興奮、竟抓起吉祥物的頭、和自己的頭互相撞了3下，讓製作吉祥物的工作室嚇了一跳。

▲韓國瑜站起身、拉吉祥物的頭過來撞了3下。（圖／記者賴君欣攝）

回顧7月6日當天，韓國瑜在滿滿韓粉迎接下現身中央公園咖啡廳，高捷吉祥物「高捷少女」也在店內現身，還親切的幫韓國瑜捏肩膀，韓國瑜看到吉祥物，先是起身和對方握手，接著突然童心大發，抓起吉祥物的頭、就和自己的頭對撞了3下，一旁的立委黃昭順看到，還站起身拍拍吉祥物、表達「秀秀」。

▲韓國瑜站起身、拉吉祥物的頭過來撞了3下。（圖／記者賴君欣攝）

事後，製作吉祥物的布偶工作室在粉專PO文，開頭就打了「嚇！！！」，並強調「真的不要這樣對待偶裝，不只會造成偶裝破損，裡面的操偶師也可能因此受傷」，也說明類似活動一定要有專人在一旁保護。

韓國瑜12日出席活動時被問到此事，第一時間顯得有些錯愕，「我不曉得撞頭會有這個（影響），我不曉得會這樣，我只是表達親切」，韓國瑜表示，自己只是對吉祥物表達熱情、不曉得撞頭會有這麼多後遺症，「那如果這樣不曉得握手可不可以，以後盡量用握手代替」，並再次強調自己只是想表達熱情。

▲布偶工作室在臉書呼籲這是危險動作。（圖／翻攝自而偶人型布偶工作室臉書）

▲韓國瑜事後表示，只是想表達熱情。（圖／記者林敬旻攝）