專訪 /「為什麼要出來？」郭台銘許年輕人未來：月光族要變成太陽族

▲國民黨總統初選參選人郭台銘接受【ETtoday 雲端最前線】專訪。



記者林銘翰／台北報導

國民黨總統初選民調邁入最後關鍵時刻，國民黨總統初選參選人郭台銘12日接受ETtoday新聞雲直播節目《雲端最前線》專訪，郭台銘強調，他這次出來是要許年輕人一個未來，「要月光族變長太陽族」，還要帶領國家走出困境，「組國家隊打世界盃」，以及讓台灣發展和平安定。郭台銘也呼籲國人，「對未來要充滿期待」。

郭台銘表示，過去台灣是亞洲四小龍之首，卻在短短不到幾年內被其他國超越，低薪已經成為年輕人不幸福最大的惡因，郭台銘會讓年輕人看到陽光、看到希望，讓陽光普照進來，經濟帶上來，「少政治、多經濟」才能讓整個社會正向發展，將來年輕人要從「月光族」變成「太陽族」，讓年輕人有更多信心。

郭台銘說，國家領導者應該要許諾年輕人的未來，他所提出的主張，包括0到6歲國家養、新科技的轉型，以及學用落差等問題，都應該由政府來解決。

▲國民黨總統初選參選人郭台銘接受《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》專訪。（圖／記者湯興漢攝）



郭台銘認為，當今台灣最主要的問題在於投資減少，導致經濟無法提升，在他年輕時生活環境雖然比現在苦，不過至少看得到希望，現在年輕人生活不但苦還看不到希望，他希望能夠帶領年輕人看到新的希望，讓大家有更好的工作、未來，以及更新的工作。

郭台銘說，台灣的領導者應該帶領國家走出現在的困境，面對經濟的困境應該要「組國家隊打世界盃」，現在連韓國都提出計畫想要在半導體產業超越台積電，讓他大嘆「如果連這麼好的企業都被超越，台灣哪來有未來」，所以他提出「組國家隊打世界盃」的想法，台灣一定要賺外銷錢，許台灣一個經濟發展的鴻圖。

最後，郭台銘也提到，要讓台灣發展和平安定，因為台灣如果沒有和平安定，就沒有發展經濟未來。他認為，安定分為避免戰爭的安定、與社會安居樂業的安定，而經濟也是科技的整合，所以要對未來充滿期待，以他45年的經驗絕對是最強外掛，讓年輕人對未來充滿希望，勇敢的當「太陽族」。

▼郭台銘接受《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》專訪。（圖／翻攝自雲端最前線）

