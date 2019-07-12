快訊／蔡英文紐約回應郭台銘反問：我現在戴國旗帽是不是很奇怪？

▲蔡英文抵達中華民國駐美經濟文化辦事處。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／美國紐約報導

總統蔡英文於美東時間11日下午抵達美國紐約，第一站出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，活動開始前，對於被問到國民黨總統初選參選人郭台銘堅持要送國旗帽一事，蔡英文笑說，「我現在戴一個帽子，是不是一個很奇怪的事情，徽章確實滿合適」。

郭台銘11日上午到桃園市忠貞市場拜票，拜訪了市場邊張老旺國旗屋，他看到屋內屋外都是國旗，再次批評蔡英文不願意接受他要送的粉紅色國旗帽，甚至揚言要在當天中午，直奔桃園機場把帽子送給總統。

對於郭台銘堅持要送國旗帽一事，蔡英文在紐約出席活動前面對媒體訪問，對於「徽章是不是比帽子要好看」的問題，她也反問，「你覺得呢？我現在戴一個國旗帽，是不是一個奇怪的事情，但徽章確實是滿合適的」。

蔡英文在台北時間12日出席紐約的第一個行程是友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，而該場活動也是總統首次在我國駐紐約辦事處出席活動，過去在前總統陳水扁雖然也有相關行程安排，但並未安排全程公開給記者採訪，僅有事後才公布相關訊息。

另外，在美東時間12日的行程規劃上，蔡英文應邀出席由美台商業協會（USTBC）與我國外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會。

據了解，本次會議將由USTBC主席暨NASDAQ董事長Michael Splinter擔任主持人，而其中也包括美光、花旗、GE、康寧等重要級美國企業領袖出席。另外，桃園市長鄭文燦也將率領我國企業領袖團與會，屆時將與蔡英文「同框」。

接著，蔡英文將在教授Andrew Nathan陪同下與多位哥倫比亞大學學者、相關領域研究生進行閉門對談，地點在哥倫比亞大學。晚間，蔡英文則會與僑界人士晚宴，在此之前會向美方政界人士都會致意，屆時將發表談話，然後預計在13日上午與台灣留學生在中央公園見面，並且一起健走，隨後訪團一行人將搭機前往友邦海地。

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▼蔡英文抵達中華民國駐美經濟文化辦事處。（圖／記者陶本和攝）

