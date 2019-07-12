「窗外有鬼！」女兒深夜不睡狂哭…媽走近一看當場嚇壞：長髮女鬼懸空飄

▲女鬼在窗外騰空狠瞪，嚇得原PO女兒不敢睡覺。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

「窗外有鬼！」大陸一名女網友近日在微博貼文指出，女兒已經連續好幾天都不睡覺，常常在深夜的時候指著窗外說有鬼，讓她決定一看究竟；沒想到當她走到窗戶看個仔細時，全身頓時猛起雞母皮，因為對面確實有個身穿白衣且面目猙獰的女鬼正懸空漂浮地盯著她。

原PO和朋友表示，女兒半夜老是一直哭不睡覺，「還不斷給我喊說有鬼鬼」，她只好動身前去查看，沒想到真的在窗外看見白衣女鬼惡狠狠地瞪著她。但是為了解決女兒的失眠問題，媽媽仍鼓起勇氣定睛一看，最後才發現是場讓人哭笑不得的烏龍。

▼原PO和朋友分享女兒驚魂記，並且將此事分享到微博上。（圖／翻攝自微博）

從圖片可見，鄰居家這幾天都在窗邊晾曬白色衣服，靠近外頭的這端則掛著一個「恐怖卡通圖案」的書包，正好讓人誤以為背帶是女鬼長髮，而圖案則是青光面貌，白衣懸掛好似鬼怪飄浮的特徵。原PO朋友看見後也忍不住莞爾地說，難怪晚上會嚇到人，女兒不睡的原因情有可原。

▼女鬼其實是衣服和書包拼成。（圖／翻攝自微博）

這張照片也迅速掀起網友熱議，不少人都笑說，「小時候也超怕窗外有鬼的」、「遠看也太像，那書包超不討喜」、「可以體會原PO女兒心裡的恐懼了」、「這要趕快帶去收驚吧」、「可以用窗簾遮一下」、「叫孩子別東看看西看看啊！」、「鄰居覺得無辜，想曬個衣服書包都不行」。

這起事件也讓人想到，曾有泰國網友在香港某棟大樓發現，中庭欄杆上掛著一個「上吊女鬼」，最後發現是因為3件衣服交錯吊掛，才會出現如同的「貞子」形狀和模樣。

▼一位泰國網友拍下「深夜大樓女鬼」照，引起不少討論。（圖／翻攝自Facebook／Kantatee Pumnikom）