樓上小孩吵鬧他登門　夫妻罵「神豬」辯：我們在房內罵不犯法

▲住大樓的常姓男子被樓上鄰居的小孩吵到無法睡覺，登門反映卻被對方罵「神豬」。（示意圖／pixabay）

突發中心／台北報導

台北市一名男子受不了樓上鄰居的小孩時常發出噪音，登門請鄰居降低小孩音量，未料對方不僅沒有道歉，不打算管教小孩，竟羞辱常男長得像豬一樣，破口大罵「神豬」、「肥豬」，常男憤而向這對夫妻提出告訴；經台北地檢署調查，依公然侮辱罪將2人起訴。

據了解，這名男子住在台北市一棟大樓，原本與鄰居相處和諧，但樓上一對夫妻的小孩常常在地板上發出巨大聲響，吵得他沒有辦法睡覺。2018年11月間，常男忍無可忍登門向夫妻倆反應請他們改善，沒想到對方不但不當作一回事，還站在房內對他飆罵「那個肥豬走了沒」、「那個神豬、肥豬哩、死豬哩」等等。

對方的妻子也在旁一搭一唱，大喊「一個大胖子在我們家門口」、「豬很多，外面有豬圈。」受害男趕緊用手機錄影存證，對2人提起妨害名譽告訴。對此夫妻倆雖坦承脫口說出這些不雅的字，卻辯稱當時是在房內討論事情並非在罵常男。

然而，檢察官調閱監視器畫面，雖然夫妻倆確實是在房內講這些話，但卻是對著站在走廊上的常男飆罵，且走廊屬於公共空間，夫妻倆的聲量大到走廊都聽得見，這些話已貶損男子名譽，因此2人被依公然侮辱罪起訴。

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