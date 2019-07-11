槍擊犯陳宏宗拒捕遭擊斃　蘇貞昌肯定：要給警察最大的支持

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者許展溢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因槍擊案被通緝的犯嫌陳宏宗，10日遭警方在嘉義圍捕過程中擊斃。行政院長蘇貞昌11日在院會中表示，肯定嘉義縣警方緝捕通緝犯維護治安，他也呼籲國人一定要給執行公務的公務人員，包括警察最大的支持。

槍擊犯陳宏宗10日凌晨遭警方圍捕，與警方駁火過程中遭擊斃，遺體隨後被送到嘉義市立殯儀館解剖，解剖後，確認右後腦一槍及左小腿一槍貫穿，排除自殺可能姓，主要死因為後腦遭槍擊貫穿致死。

蘇貞昌11日在院會中表示，10日清晨4點，在嘉義的警察同仁緝捕通緝槍擊要犯時，警員受傷，要犯擊斃，雖然不樂見任何人喪失生命，但的確警察同仁為了維護治安、保護居民，夜以繼日用盡心力。

蘇貞昌指出，在槍擊要犯反擊開槍射擊警察的同時，也幸好有防彈盾牌，使用警械到位、正確，盾牌被槍打中兩發，幸好盾牌阻擋，否則會有更多不幸發生。他呼籲，「國人同胞一定要給執行公務的公務人員，包括警察最大的支持」。

蘇貞昌強調，「我們特別在院會上，對昨天發生的這起事件，向內政部警政署及所有相關同仁表達肯定跟鼓勵，也希望國人一起為台灣的安居樂業共同努力，大家一起支持，才能維護每一個人的安全及安居，希望大家一起努力」。