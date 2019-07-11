韓國瑜坦言蘇貞昌變了　鬥爭性格很強「刀對刀槍對槍就幹下來」

▲韓國瑜、蘇貞昌。（合成圖／記者賴君欣、陳崑福翻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

日前高雄市長韓國瑜北上開行政院會，事後行政院長蘇貞昌在臉書釋出會議內容片段，讓韓國瑜相當不悅認為自己被抹黑。對此，韓國瑜接受節目專訪坦言，覺得蘇貞昌變了「鬥爭性格很強」。

韓國瑜在政論節目《新聞大白話》表示，以前跟蘇貞昌在立法院當同事，對他的評價很高，認為他當過屏東縣長跟台北現場，又是台大法律系畢業的，還是橄欖球隊的體格不錯，但是現在跟我以前認識的不一樣了，「鬥爭性格變的很強，很容易針對，現在動不動刀對刀、槍對槍就幹下來。」

韓國瑜認為，以行政院長的高度，全台灣2300萬人都是他服務的對向，他怎麼可以分藍綠呢？像以前張善政當行政院長，台南地震大樓倒了，馬上下來協助當時的台南市長賴清德，身為行政院長不應該有藍綠之分，全台灣2300萬人都要盡力服務。

話鋒一轉，韓國瑜提到上次去院會有兩台攝影機對著他拍，那時候還覺得自己特別受到重視「集三千寵愛於一身」，結果影片出來後卻打他「我覺得實在太誇張」，更勸蘇貞昌要打開心胸，身為最高行政首長要好好服務，根據個地方大家的需求，好好服務大家，也警告蘇貞昌「時間到了就要走人，何不留下美好的名聲。」