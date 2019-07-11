　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜坦言蘇貞昌變了　鬥爭性格很強「刀對刀槍對槍就幹下來」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜、蘇貞昌。（合成圖／記者賴君欣、陳崑福翻攝）

▲韓國瑜、蘇貞昌。（合成圖／記者賴君欣、陳崑福翻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

日前高雄市長韓國瑜北上開行政院會，事後行政院長蘇貞昌在臉書釋出會議內容片段，讓韓國瑜相當不悅認為自己被抹黑。對此，韓國瑜接受節目專訪坦言，覺得蘇貞昌變了「鬥爭性格很強」。

韓國瑜在政論節目《新聞大白話》表示，以前跟蘇貞昌在立法院當同事，對他的評價很高，認為他當過屏東縣長跟台北現場，又是台大法律系畢業的，還是橄欖球隊的體格不錯，但是現在跟我以前認識的不一樣了，「鬥爭性格變的很強，很容易針對，現在動不動刀對刀、槍對槍就幹下來。」

韓國瑜認為，以行政院長的高度，全台灣2300萬人都是他服務的對向，他怎麼可以分藍綠呢？像以前張善政當行政院長，台南地震大樓倒了，馬上下來協助當時的台南市長賴清德，身為行政院長不應該有藍綠之分，全台灣2300萬人都要盡力服務。

話鋒一轉，韓國瑜提到上次去院會有兩台攝影機對著他拍，那時候還覺得自己特別受到重視「集三千寵愛於一身」，結果影片出來後卻打他「我覺得實在太誇張」，更勸蘇貞昌要打開心胸，身為最高行政首長要好好服務，根據個地方大家的需求，好好服務大家，也警告蘇貞昌「時間到了就要走人，何不留下美好的名聲。」

ET快訊
郭芷嫣放話「加料」遭開除　工會：她平靜接受，立刻打包離開公司
影／3童蹲溪中央礁石哭求救！新北坪林露營區溪水暴漲5人受困
李榮浩「2個月3招」把到楊丞琳！直球告白穩交4年圓夢娶女神
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：韓國瑜,蘇貞昌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜李佳芬農舍「變胖又變高」　空照圖建蔽率明顯超過10%

槍擊犯陳宏宗拒捕遭擊斃　蘇貞昌肯定：要給警察最大的支持

味全龍主場選高雄挨批「狼又來了！」　韓國瑜：政治歸政治、體育歸體育

自製國民黨總統初選懶人包　王金平：非X不可是假議題！

「徵收開發捷運毗鄰土地」違憲　政院拍板修法

吉里巴斯獨立40週年　蘇嘉全率團出訪

內政部修法！役男緩徵作業資訊化　修正「殘疾」用語

韓國瑜坦言蘇貞昌變了　鬥爭性格很強「刀對刀槍對槍就幹下來」

遭嗆應召的！18歲女學生告韓粉「捍衛自己的正義」　校方證實為高校畢業生

「西裝內褲」說為韓國瑜解套？　徐永明：把高雄人當塑膠

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

狄鶯怨媒體害慘孫安佐：他太可惜了！　回想「孫鵬跪地拜神」哽咽落淚

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

韓國瑜李佳芬農舍「變胖又變高」　空照圖建蔽率明顯超過10%

槍擊犯陳宏宗拒捕遭擊斃　蘇貞昌肯定：要給警察最大的支持

味全龍主場選高雄挨批「狼又來了！」　韓國瑜：政治歸政治、體育歸體育

自製國民黨總統初選懶人包　王金平：非X不可是假議題！

「徵收開發捷運毗鄰土地」違憲　政院拍板修法

吉里巴斯獨立40週年　蘇嘉全率團出訪

內政部修法！役男緩徵作業資訊化　修正「殘疾」用語

韓國瑜坦言蘇貞昌變了　鬥爭性格很強「刀對刀槍對槍就幹下來」

遭嗆應召的！18歲女學生告韓粉「捍衛自己的正義」　校方證實為高校畢業生

「西裝內褲」說為韓國瑜解套？　徐永明：把高雄人當塑膠

越南同事回國「豪給1張5000」示謝意！他一查真相…同僚情秒碎　千人笑瘋

少女心噴發　Canon二款iNSPiC拍可印相機繽紛登場

《玩具總動員4》若無法當你的玩具　我會變成誰？

簡嫚書挺7月孕肚「開賭盤猜性別」　養女兒花很兇：要賺一點回來！

韓國瑜李佳芬農舍「變胖又變高」　空照圖建蔽率明顯超過10%

激戰哥新婚「拉妻滾床2天2夜」　穿插重口味調教戲碼…收服變收屍！

日本奪命豪雨！　貓媽媽雙手緊包2小貓「以身擋雨」躲屋簷暖哭災民

無懼民眾嚇阻警告！內湖橘衣怪男沿路伸手「探索每台機車」

槍擊犯陳宏宗拒捕遭擊斃　蘇貞昌肯定：要給警察最大的支持

味全龍主場選高雄挨批「狼又來了！」　韓國瑜：政治歸政治、體育歸體育

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

罷韓煎餅店不能賣了　業者爆「房..

韓粉包圍國民黨取消！徐正文：收..

黃光芹解密韓國瑜夫婦「18張保..

深藍母想投蔡　范琪斐：是因為香..

旺中民調：韓國瑜44.8％領先..

黃創夏酸初選公約：根本廢紙一張

李佳芬農舍　雲縣府6天未查挨轟..

韓國瑜自比唐三藏：人人都想咬一..

詭傳與韓國瑜接吻照　女韓粉嗆朱..

剛入住左營！韓國瑜：若鄰居困擾..

周偉航：「非韓不投」準備擊潰韓..

選總統「不得已」遭轟　柯P這樣..

郭台銘稱「第一個查你稅」　賴正..

郭台銘：當總統第一個查賴正鎰稅

更多熱門

相關新聞

被味全龍打臉　韓國瑜：體育歸體育

高雄運動發展局局長程紹同，10日晚間在臉書宣布「味全龍決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場」，結果味全龍隨後馬上發聲明指「仍在評估」，打臉運發局、引發熱議。對此，高雄市長韓國瑜11日受訪時拋出一句「政治歸政治、體育歸體育」，讓外界一頭霧水。

韓粉嗆女學生是演員　校方回應了

西裝內褲說為韓國瑜解套？　徐永明：把高雄人當塑膠

農舍爆違建沒人檢舉　韓國瑜：沒特權

軍公教調薪與否引爭議　政院駁斥「黑箱作業、政治決定」

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡　孩子失蹤

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

18歲妹確定告韓粉了！粉絲血淚信讓她轉念

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

郭芷嫣放話「加料」懲處出爐了！

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

TWICE MINA全面中止活動！突患舞台恐慌

楊丞琳「病態愛情觀」遇到李榮浩變了

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」！和清純女星也有一腿

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面