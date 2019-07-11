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又有好消息！蘇貞昌：台灣成為「南印度洋漁業協定」締約國

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▲蘇貞昌分享好消息。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌分享好消息。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌11日一早透過臉書與國人分享好消息。他透露，繼上個月台灣解除歐盟漁業黃牌後，這次我國成功成為「南印度洋漁業協定（SIOFA）」締約國。

蘇貞昌表示，討海人的生活，政府打拚顧到好，繼上個月台灣解除歐盟漁業黃牌後，最近又傳來好消息，我國成功成為「南印度洋漁業協定（SIOFA）」締約國，獲得包括澳洲、日本、法國、韓國、歐盟等國一致歡迎，未來不但能更維護漁民權益，也能與國際夥伴合作更緊密。

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關鍵字：蘇貞昌,漁業

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