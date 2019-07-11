軍公教調薪與否引爭議　政院駁斥「黑箱作業、政治決定」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對明年軍公教人員是否調薪議題，行政院人事行政總處10日召開軍公教待遇審議委員會，不過，會中對於軍公教加薪與否卻是正反意見都有，最終沒有做出結論也沒有討論到調薪幅度，要轉交行政院做最後核定。全教總對此相當不滿，質疑若全由蘇貞昌一人決定是標準的黑箱作業。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 11日院會後記者會強調，「沒黑箱作業、沒政治決定」。

近期軍公教調薪年度分別是民國90年、94年、100年及107年，最近一次是賴清德接任行政院長時釋出的利多，由於軍公教連續兩年調薪非常罕見，外界認為明年加薪的可能性不大，但2020剛好遇上大選，行政院也沒有把話說死，僅強調需要專業考量及等待軍公教員工待遇審議委員會提出建議。

雖然軍公教人員期待調薪，不過10日的軍公教待遇審議委員會中針對是否加薪並沒有達成共識，加薪與否正反意見都有，人事總處將把兩方意見經過彙整後送交行政院長蘇貞昌核定。

對於人事行政總處把球丟給蘇貞昌，全教總相當不以為然，他們批評，軍公教待遇審議委員會成員都是地方政府代表，沒有軍公教代表，最後是否要調薪、幅度又是多少，如果全由行政院長蘇貞昌一人決定，根本就是標準的黑箱作業，無法讓軍公教族群信服。

對此，Kolas 11日回應，人事總處10日的開會是每年編列預算前都會召開的例行性會議，討論過程是動態的，會中有人支持也有人反對，人事總處最後會將建議方案呈報給行政院，由蘇貞昌做決定，討論過程「沒有黑箱、沒有政治決定」，是專業考量決定。