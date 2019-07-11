　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍公教調薪與否引爭議　政院駁斥「黑箱作業、政治決定」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對明年軍公教人員是否調薪議題，行政院人事行政總處10日召開軍公教待遇審議委員會，不過，會中對於軍公教加薪與否卻是正反意見都有，最終沒有做出結論也沒有討論到調薪幅度，要轉交行政院做最後核定。全教總對此相當不滿，質疑若全由蘇貞昌一人決定是標準的黑箱作業。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 11日院會後記者會強調，「沒黑箱作業、沒政治決定」。

近期軍公教調薪年度分別是民國90年、94年、100年及107年，最近一次是賴清德接任行政院長時釋出的利多，由於軍公教連續兩年調薪非常罕見，外界認為明年加薪的可能性不大，但2020剛好遇上大選，行政院也沒有把話說死，僅強調需要專業考量及等待軍公教員工待遇審議委員會提出建議。

雖然軍公教人員期待調薪，不過10日的軍公教待遇審議委員會中針對是否加薪並沒有達成共識，加薪與否正反意見都有，人事總處將把兩方意見經過彙整後送交行政院長蘇貞昌核定。

對於人事行政總處把球丟給蘇貞昌，全教總相當不以為然，他們批評，軍公教待遇審議委員會成員都是地方政府代表，沒有軍公教代表，最後是否要調薪、幅度又是多少，如果全由行政院長蘇貞昌一人決定，根本就是標準的黑箱作業，無法讓軍公教族群信服。

對此，Kolas 11日回應，人事總處10日的開會是每年編列預算前都會召開的例行性會議，討論過程是動態的，會中有人支持也有人反對，人事總處最後會將建議方案呈報給行政院，由蘇貞昌做決定，討論過程「沒有黑箱、沒有政治決定」，是專業考量決定。

ET快訊
7大2小超載1人！司機勸多叫一車..客拗「小孩算人嗎」他曝可
子宮切開狂噴膿！她10年來「把這當水喝」　術後提1要求..醫
起底台3線「胸貼美背重機妹」！建商老闆認不出…原來素顏是這樣
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：蘇貞昌,軍公教,調薪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

狄鶯怨媒體害慘孫安佐：他太可惜了！　回想「孫鵬跪地拜神」哽咽落淚

「西裝內褲」喻台灣、高雄　國民黨挨批為韓國瑜解套

翠玉白菜借展台中花博「2個月髮夾彎定案」　監院糾正故宮

租屋處曝光…韓國瑜：若鄰居覺得困擾　「可能逼得我又要搬家」

農舍爆違建「沒人檢舉」6天嘸人勘查　韓國瑜：沒特權、禁得起檢驗

郭台銘稱「當選後第一個查你稅」　賴正鎰回應了

罷韓煎餅店不能賣了！　業者爆「房東要他搬」…精神耗弱就醫

軍公教調薪與否引爭議　政院駁斥「黑箱作業、政治決定」

影／自比「唐三藏」人人都想咬？　韓國瑜怒：我沒這樣說！誰說的？

致詞全文／蔡英文出訪喊3主張：帶領國家走出去是總統最重要任務

郭台銘承諾助癌症村遷地…「企畫書準備2份」：我想鄭文燦很快就來

肚子劇痛！12歲女童被揭「懷孕19週」...含淚曝4次性侵真相　驗百人DNA找生父

富邦媒新總座谷元宏上任滿月　momo緊密串聯台灣大發揮綜效

3000年木乃伊「捲髮超持久」　專家揭密：開心果油「護髮」

「西裝內褲」喻台灣、高雄　國民黨挨批為韓國瑜解套

台南楠西區老翁不慎跌落山坡　消防人員協助搬運送醫

才剛偷走起司腸...媽轉頭見喵「捧著1碗米糕」傻眼搶救

截肢男打悲情牌：都用同情眼神看我...狂邀女大生　轉身摩鐵醒酒「奪初夜」

楊丞琳被求婚成功　「最佳前男友」小鬼獻飛吻：替你們開心

楊丞琳看來比李榮浩更幼齒！6招養出超強逆齡童顏　回家立刻做這事

法「數位服務稅」衝擊美企…川普下令重啟《301條款》　另闢貿易戰場

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

政治熱門新聞

罷韓煎餅店不能賣了　業者爆「房..

韓粉包圍國民黨取消！徐正文：收..

黃光芹解密韓國瑜夫婦「18張保..

深藍母想投蔡　范琪斐：是因為香..

旺中民調：韓國瑜44.8％領先..

黃創夏酸初選公約：根本廢紙一張

李佳芬農舍　雲縣府6天未查挨轟..

韓國瑜自比唐三藏：人人都想咬一..

剛入住左營！韓國瑜：若鄰居困擾..

詭傳與韓國瑜接吻照　女韓粉嗆朱..

周偉航：「非韓不投」準備擊潰韓..

選總統「不得已」遭轟　柯P這樣..

孫大千：陳菊、韓國瑜到底誰該被..

民進黨首波徵召獨缺蕭美琴　地方..

更多熱門

相關新聞

高官轉傳蘇揆影片　蔡清祥：痛心

網路瘋傳行政院長蘇貞昌出席因公殉職的鐵路警察李承翰告別式時，簽名後摔筆的影片，事後證實是假消息，但消息來源疑似出自高雄市調查處副處長顏正義轉貼。顏正義事後遭到究責，先被調離主管職務，法務部長蔡清祥11日更說，「十分不應該、十分痛心。」並強調調查局將盡快做出懲處。

藍營初選／朱立倫：軍公教加薪不應是政治性操作

軍公教調薪　柯文哲：先講好誰出錢

蘇貞昌：台灣成為「南印度洋漁業協定」締約國

韓粉工程師不爽蘇貞昌　造假告別式摔筆影片

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡　孩子失蹤

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

18歲妹確定告韓粉了！粉絲血淚信讓她轉念

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

郭芷嫣放話「加料」懲處出爐了！

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」！和清純女星也有一腿

深海鯊搶食死劍魚　被大石斑生吞

西南風雨彈下到何時？氣象局說話了

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面