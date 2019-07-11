韓粉霸凌18歲妹…蔡淑君：韓國瑜為何不說話？愛與包容只是口號？





▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

高雄一家香蕉煎餅店日前推出「發大財煎餅」1份1000元，引起一名誤入店家的楊姓女韓粉不滿，對前來消費的女學生大聲飆罵；事後該名女大生遭到眾多韓粉肉搜，臉書被留下不少激進字眼。對此，新北市議員蔡淑君質疑，高雄市長韓國瑜為什麼不出來說說話？放任「韓粉」陸續做出這些事？

蔡淑君11日清晨4時在臉書上提到，「收到一則選民的訊息，又看到那麼多被『飆駡霸凌』的事件…心想韓市長你為什麼不出來說說話？放任你的韓粉陸續做出這些事，為什麼呢？你的『愛與包容』只是口號嗎？」並且標記「#愛與包容」、「#初選選到台灣最美的風景不在了」。

蔡淑君也在留言處表示，自己原本「難過到無法入睡」，就算後來睡了一下，腦袋裡也「一直呈現韓粉和學生的畫面」。

不過蔡淑君發完文後，韓國瑜就在同天上午公開呼籲，不能理解為什麼台灣社會要這樣，大家就是愛與包容、互相能夠理解對方立場就好，「就像罷免案對我提出來，我都一樣欣然接受」；韓國瑜也再次重申愛與包容，希望大家不要再互相惡意攻擊，「破壞台灣和諧美好的感覺、我覺得非常不可取」。

▼新北市國民黨林口議員蔡淑君。（圖／翻攝自蔡淑君臉書）

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