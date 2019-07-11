味全龍主場選高雄挨批「狼又來了！」　韓國瑜：政治歸政治、體育歸體育

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄運動發展局局長程紹同，10日晚間在臉書宣布「味全龍決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場」，結果味全龍隨後馬上發聲明指「仍在評估」，打臉運發局、引發熱議。對此，高雄市長韓國瑜11日受訪時拋出一句「政治歸政治、體育歸體育」，讓外界一頭霧水。

▲高雄澄清湖球場。（圖／記者歐建智攝）

高雄運發局長程紹同10日在臉書PO文「今日從領隊那得知，經過審慎評估，味全龍決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場再出發」，標題更寫下「神龍再現、高雄騰飛」；但沒多久，味全龍就發出聲明指「正同步針對其它棒球場進行作為主場的可行性評估」，打臉運發局，領隊吳德威也表示，確定會參與標案，不過其他縣市也會考慮。

▲味全龍聲明。（圖／翻攝味全龍隊臉書）

由於之前高市府也發生數次觀光代言人事後稱「沒接到邀請」的狀況，這回輪到運發局搞烏龍，高雄市議員邱俊憲批「韓市府又再一次狼來了！」，「韓市長說要征服宇宙，我看市政推動倒是處於一個平行宇宙的狀態，狼來了那麼多次，到底要摧毀市民對市府多少信任，這些首長們才甘願呢？」。

對此，程紹同11日出面說明，「郎有情妹有意，雖然追求者眾，但雙方情投意合樂觀其成」。韓國瑜被問到「味全龍確定要來高雄嗎？」，則拋出一句「政治歸政治、體育歸體育」，讓外界一頭霧水；韓國瑜說，做為球隊訓練、駐紮的重要城市，味全龍我們非常的歡迎，但是再呼籲一遍「政治歸政治，體育歸體育」。

▲針對味全龍引熱議，韓國瑜拋一句「政治歸政治、體育歸體育」。（圖／記者洪正達攝）