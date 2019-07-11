自製國民黨總統初選懶人包　王金平：非X不可是假議題！





▲王金平。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調邁入第4天，各陣營卯足全力衝刺、走訪全台。被外界稱為「公道伯」的前立法院長王金平11日放上一則「懶人包」，將5名國民黨總統初選參選人的資料都寫出來，希望民眾能迅速掌握重點，也期望每一位參加初選的人能藉由良性互動，逐漸互相理解。

王金平11日在臉書上貼出韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中的經濟、能源、兩岸政策，並且在每個人下方貼出一段話懶人包，依序是「總統一周三天高雄上班」、「0-6歲國家幫忙養」、「中所得的幫忙養，低所得才國家養」、「廢止所有違憲的黑機關促轉會、黨產會等」、「修改鐵籠公投法」。

王金平表示，同為黨內同志，他身為「桶箍」的角色，自然秉持著相互尊重的精神。因此特別摘錄國民黨各參選人的重大政見，製作成懶人包，提供錯過「國政願景電視發表會」的鄉親們能迅速掌握重點。「雖然，奇奇怪怪的初選仍是現在進行式，但在民調進行的關鍵時刻，衷心期望每一位參加初選的同志，都能藉由良性的互動、交流與溝通，逐漸相互理解，為鄉親找出路，為中華民國拼未來。」並且特別標記「參選到底」、「非X不可是假議題」。

針對王金平的貼文，網友們表示，「就是愛看公道伯的#懶人包」、「已無法平息的紛爭即將來臨」，多數人則是強調「唯一支持公道伯」、「他們都是騙子，只能唯一支持公道伯」、「公道伯出來主持大局吧」。

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