國民黨總統初選電話民調1830開打　9題教戰守則：搶答、斷話都算廢票





▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調8日至14日正式展開，預計調查1.5萬份樣本，並於15日上午公布結果，確定2020總統人選。根據國民黨中央規劃，此次初選民調仍維持市話調查，連續七天在每晚6點半至10點進行，在這段時間內，禁止市話或手機拜票，以免佔線。國民黨總初選電話民調題目一共10題，接到電訪的民眾只需回答9題，其中包括1題互比式題型，5題對比式題型。

國民黨表示，這次民調用的不是國民黨的資料庫，是來自全台市占率最大的玉瑪科技，共有644萬6977筆電話資料，將以電話後兩碼隨機抽樣，會抽出8萬筆樣本，希望由5家民調公司，各完成3000份成功樣本，各階都會在所有參選人的委派代表見證、各方人馬監督下完成。

此次國民黨初選民調採用已退休台大教授洪永泰所創的「洪氏戶中抽樣法」，進行電話民調時，會指定某一年齡層的民眾接聽電話，如沒有那年齡層的民眾，就算打通也不會抽樣。

民調題目一共有10題，民眾只需回答9題，剩下1題為訪員自行輸入，一定要全部都回答完，才算是有效民調。若民眾在回答問題時，有搶答、打斷訪員問話的情形，會以廢票作為計算。

此外，回答人名時必須連名帶姓地說出全名，不可只講綽號、暱稱或職稱，如果有點出參選人特徵，例如：市長、教授、董事長、國民黨、縣市等，訪員可再追問題目一次，但若對方仍回答不出全名，則被認定為無效樣本。

由於民調題型分成黨內互比、他黨對比，題目和選項眾多，因此各參選人也紛紛在網路上教支持者如何答題，其中，郭台銘在臉書每篇貼文上呼籲，一率回答「唯一支持郭台銘！」朱立倫方面則呼籲民眾「顧電話」，希望支持者們能回答「唯一支持朱立倫」。

在6月幾乎每周舉辦造勢活動的韓國瑜在7日晚間和立委許淑華合體開直播時，也隨機打電話給粉絲，進行電話民調教學，教大家如何正確回答民調。挺韓前立委孫大千也在7日推出一支短片，教導韓粉們如何回答初選民調，答案不外乎是「韓國瑜」。

另外，張亞中在臉書上製作一張圖片，呼籲民眾在互比式民調中可選擇「自己心目中的NO.1」，在對比式民調中回答張亞中。周錫瑋則是在他的臉書粉專「第三場國政願景電視政見說明會」直播影片底下，提醒粉絲「個人資料：一問一答、據實回答」、「答題原則：支持周錫瑋」。

▲國民黨總統初選民調起跑。（圖／翻攝自國民黨臉書粉專）

國民黨2020總統初選民調題目：

一、請問您的戶籍是設在哪一個縣市？【本題「拒答」、回答「不知道」者，結束訪問】

二、根據新聞報導，目前國民黨裡面想要參選明年2020總統的人有朱立倫、周錫瑋、張亞中、郭台銘、韓國瑜。在這五個人當中請問您會投票支持哪一位來做總統？【本題為黨內互比式題型，計分佔15％】【人名隨機輪序】

【3-7題為政黨對比式題型佔85％】【3至7題隨機輪序（紙本問卷依照姓氏筆畫排序）、人名隨機輪序】

三、如果是國民黨的朱立倫、民進黨的蔡英文和無黨籍的柯文哲，在這三個人當中請問您會投票支持哪一位來做總統？

四、如果是國民黨的周錫瑋、民進黨的蔡英文和無黨籍的柯文哲，在這三個人當中請問您會投票支持哪一位來做總統？

五、如果是國民黨的張亞中、民進黨的蔡英文和無黨籍的柯文哲，在這三個人當中請問您會投票支持哪一位來做總統？

六、如果是國民黨的郭台銘、民進黨的蔡英文和無黨籍的柯文哲，在這三個人當中請問您會投票支持哪一位來做總統？

七、如果是國民黨的韓國瑜、民進黨的蔡英文和無黨籍的柯文哲，在這三個人當中請問您會投票支持哪一位來做總統？

八、請問你是民國哪一年出生的？

九、請問您最高的學歷是？

十、受訪者性別：【訪員自行輸入】

▲國民黨民調問卷。（圖／記者羅婉庭翻攝）

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