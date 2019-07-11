韓國瑜農舍遭踢爆違建20年　陳吉仲：執法不分權貴跟庶民

▲針對韓國瑜農舍遭踢爆違建，陳吉仲說，不回應個案，只會針對通案講清楚。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

高雄市長韓國瑜夫妻在雲林的農舍遭爆違建已有20年，農委會主委陳吉仲今（11日）接受媒體訪問表示不回應個案，只會針對通案講清楚，且是隨時會去監督並要求各地方政府執行查核，不會有任何權貴跟庶民之分。

對於韓國瑜農舍被踢爆違規，陳吉仲先是說，全台農舍取締，是依相關規範來執行，如農業發展條例（農發條例）中清楚提到新設農舍必須有農民特許。第二農舍70%農用，不能破壞農業生產環境，如不能在田中央。第三也是最重要的是，起造人要興建農舍，身分必須為農民，建完5年後才能轉賣，而賣出去承受人也要是農民。

請繼續往下閱讀...

陳吉仲說個案會請企劃處及地方政府去處理，沒有要回應個案部分，只會針對通案講清楚，並說農委會不斷在各地政府農舍申請後，持續進行督導查核，整體資訊都可以公布，如近5年每年興建農舍逐漸減少、違規有多少件等。

▲韓國瑜夫妻在雲林農舍遭報違建已20年。（圖／記者洪正達攝）

只是媒體提到，是不是相關單位都沒針對檯面上的知名人物去查，因有些人的違規農舍確實存在很久。陳吉仲重申是針對通案不是特殊人個案。但媒體追問，以韓國瑜農舍違建存在20年這麼久，都沒查到？陳吉仲說，違規樣態、改善各有多少都可以公布，要檢討的是違規跟改善中間的差距，才會出現個案，不過這會要求各地政府確切依照相關農地興建辦法去執行。

至於選舉近了，農委會是否加強稽查農舍違規？陳吉仲說，整個農地督導不會因為選舉去做特別改變，是隨時要去監督並要求各地政府做到位。不過，每次名人違規都是被媒體踢爆才去查，似乎政府都沒在把關？陳吉仲認為，剛好顛倒，因為不是處理名人的都沒被報導出來。

不過，為何名人的都剛好沒處理到？陳吉仲強調，不會有任何權貴跟庶民之分，一體標準都同樣適用，執法上不會去分身分階級，農委會也不允許執法不公的狀況發生。假設地方政府不執行，那該有的監督工作農委會都會做。