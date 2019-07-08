郭台銘陣營還原初選公約會議：那天黨中央給每人一份稿出去照著念...　

▲郭台銘。（資料照／記者吳奕靖攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘未簽初選公約，引發各種傳言，對此，郭台銘陣營幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤8日在《ETtoday新聞雲》直播節目中還原郭台銘當初面臨簽約的場合與經過，她強調，郭台銘7日凱道遊行時建議黨中央公開簽約，目的是團結給全國人民看，但最後黨中央又收回去了，不斷去煽動說不簽是因為郭台銘有別的想法，必須還給郭台銘一個清白。

國民黨日前舉行「總統選舉參加提名初選同志座談會」時，傳出郭台銘因對黨中央初選機制不滿，堅持不簽「中國國民黨第15任總統副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約」，另外還有說法傳出他有可能脫黨參選。

不過，郭台銘7日在「反鐵籠公投凱道大會師」上，建議黨中央弄一個公約讓大家在台上簽，他一定優先帶頭簽，希望5個參選人必須在黨中央一起簽，組成一個勝利聯盟，但由於各陣營不滿此舉將讓活動淪為郭台銘的造勢場合，黨中央遂火速取消這項舉動。

對此，劉宥彤8日在《雲端最前線》網路直播節目中還原當初簽約過程，她表示，前台北縣長周錫瑋第一次提出要簽公約時，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫都不在場，而是交由前立委孫大千、前政務委員高思博以代理人的身分來簽。

劉宥彤質疑，代理人毫不遲疑地簽，那韓市長知不知道有這個？因為公約是周錫瑋在會議最後幾分鐘突然拿出來的，代理人只是代表去開那個會議，但會議裡沒有要簽公約的議程，「我從來沒有看過一個比賽，選手（指周錫瑋）自己出規則，然後給別的選手簽」。

劉宥彤也進一步表示，郭台銘簽約簽了40幾年，當時他表示回去讓他看一下，而國民黨也答應說沒有一定要簽，可以拿回去好好看，沒想到最後傳出來變成郭台銘不簽約，然後又有傳言一直不斷去煽動郭台銘不簽就是因為他有別的想法。

劉宥彤批評，那天黨中央說會議開完以後，給每人一份稿出去照著念，都不能講會議裡發生什麼事情，結果當天就傳出他在裡面罵中天，郭台銘澄清說他只是提出來討論並沒有罵，希望要黨中央公布當天的錄影畫面，讓大家知道裡面討論了什麼，「況且公約裡有說大家不能破壞黨內團結，不能夠攻擊其他黨內候選人，界線到底在哪裡？」

對於郭台銘在凱道遊行的時建議黨中央公開簽約、不要有代理人、5個人在台上簽，劉宥彤說，就是要在所有媒體面前，團結給全國人民看，表示郭台銘願意帶頭來簽，但最後的結果是黨中央又收回去了。

劉宥彤也指出，如果郭台銘在民調前一天、在私底下簽了，萬一郭台銘贏了，會不會傳出就是黨中央要作票給郭台銘？所以會希望在公開的場合簽，第一，宣示國民黨真的會團結，第二，還給郭台銘一個清白。

至於郭台銘是否考慮過脫黨參選？劉宥彤表示，郭台銘向媒體說過他不會脫黨，以前沒有要參與政治時就借錢給國民黨，卻從來沒有要求過什麼，但這不表示他覺得國民黨很好，為的只是他父親血液裡流著對國民黨的感情，這是郭台銘的信仰，郭台銘也認為如果要出來，當然要尊重初選的制度。

▲劉宥彤還原國民黨初選公約簽約過程。（圖／翻攝自雲端最前線）

