誰連續7天死守電話民調？郭台銘陣營質疑：綠營策略性灌票給韓國瑜

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國民黨總統初選民調8日正式開跑，一連七天採市話民調方式進行。郭台銘陣營幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤質疑，國民黨連續做7天民調，誰能連續7天每個晚上都在家？劉宥彤認為，這樣的民調結果一定會跟實際民意有很大落差。

事實上，對於國民黨內總統初選的民調方式，參選人郭台銘在6月11日的同志座談會中提出8點建議，而其中一項希望納入手機民調50%，但會議中另外4人不同意，因此這一次的總統初選民調繼續維持市話調查方式進行。

對此，劉宥彤在《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》中表示，連續做7天民調，誰能連續7天每個晚上都在家？所以民調出來一定會跟實際民意有很大落差，如果任何一個候選人是死守電話來做民調的話，那過了初選以後，到底誰才有辦法去攏絡這些選民？

劉宥彤質疑，「這個民調結果真的能讓所有國民黨支持者信服嗎」，民進黨現在覺得韓市長每天都有事情，所以發動策略性投票，希望大家能當一個月的韓粉，灌票給韓市長，所以說這個民調是失真的，「我現在已經搞不清楚是民進黨要推候選人，還是國民黨要推候選人？」

劉宥彤也指出，郭台銘當時說要參加初選時，鬧得風風雨雨，韓市長講了幾個月的不考慮2020，搞得進退兩難的樣子，他的好朋友王院長又說一定要有個初選，那時是非常爭議的狀態，因此郭台銘覺得如果要出來，當然要尊重初選的制度，但郭台銘也向黨中央說過，國民黨必須要改革，因此提出手機民調等8點要求，就是希望國民黨能夠從這件事情開始，好好做出一個典範來。

▲郭台銘。（資料照／記者呂佳賢攝）

