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租屋處曝光…韓國瑜：若鄰居覺得困擾　「可能逼得我又要搬家」

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▲▼ 0710_韓國瑜高雄租屋處 。（圖／高雄市政府提供）

▲韓國瑜高雄租屋處 。（圖／高雄市政府提供，以下皆同）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後不入住市長官邸，選擇自行租屋，被民進黨議員揭露此租屋處月租金要3萬多元，根本就是「豪宅」等級，引發外界熱烈討論，也讓該大樓登上媒體版面。針對租屋地址被外界曝光，韓國瑜10日接受專訪時提到，如果鄰居覺得困擾，可能會讓他選擇搬家。

被問到現在租屋地點曝光，有沒有可能考慮搬家？韓國瑜10日接受TVBS《新聞大白話》專訪時表示，「我覺得我很害怕給鄰居造成困擾，如果鄰居有困擾，那我就不好意思了」。

韓國瑜強調，「我生活很簡單，如果說鄰居能接受，那我就不搬家，如果鄰居覺得、住戶委員會覺得很困擾，那可能逼得我又要搬家了！」

▲▼ 0710_韓國瑜高雄租屋處 。（圖／高雄市政府提供）

韓國瑜目前住處就是位在高雄市左營區重愛路上的「太普上新光」住宅大樓，整棟總戶數約113戶，緊鄰高鐵新左營站，三鐵共構，交通便利，附近商店林立，周邊餐廳密集，生活消費方便，而距離中山高鼎金系統交流道或國道10號近，但不在主要幹道上，看得出除了要考量交通問題，隱私也是韓國瑜挑選房子重要特性。

日前才剛外傳韓國瑜總是搞神秘，行進間經常換車，連他到底住在外面哪裡，幕僚也不太清楚，現在也證實韓國瑜真的很低調，包含出入都是搭乘私家車輛。高雄市警局保安科長林松木表示，目前安排轄區派出所特別加強巡邏，有在韓國瑜租屋處設置巡邏箱，而依市長指示接送的隨扈就照約定時間到達約定地，再搭乘公務車上班。

▲▼ 0710_韓國瑜高雄租屋處 。（圖／高雄市政府提供）

民進黨議員批評，這是韓國瑜「不信任」高市府官員的表現。另外有房仲估算，該處大樓月租約4萬元，也讓韓國瑜被批是「爽住豪宅」。對此，韓國瑜8日下午受訪表示，租屋是自掏腰包，「沒有佔公家便宜」，當初是透過仲介租屋，月租金大約2、3萬元，「並不像外界講的，好像住在什麼阿房宮一樣」。

韓國瑜表示，自己住的地方大約就是2、30坪的房子，跟一般上班族一樣，至於換車出入是因為「不願意麻煩隨扈」，所以有時才會另外安排車輛接送；韓國瑜當場喊話「如果大家這麼好奇，歡迎民進黨議員和新聞界的好朋友一起來我家看一下，大家泡泡茶聊聊天，我很好客」。

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