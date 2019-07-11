韓國瑜讚柯劉會對台灣有好處　批蔡英文「不是聰明的領導者」

▲韓國瑜接受專訪。（圖／翻攝新聞大白話YouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜接受電視專訪，其中談到台北市長柯文哲和國台辦主任劉結一會面，他認為這是好事，批評總統蔡英文不斷讓兩岸關係碰撞「不是聰明的領導者」，盼台灣不要築起圍牆，應該要開闢道路走向世界。

韓國瑜接受《新聞大白話》專訪表示，台灣應該要把圍牆拆開走向世界，也舉例，要走到俄羅斯跟普丁握手，到美國跟川普握手，到大陸跟習進平握手，到北韓跟金正恩握手，還要到香港...，什麼都不怕，「因為我兩隻腳抓著民主自由，抓得很緊，這才是我的最終價值。」

韓國瑜批評，蔡英文不停用國安法、主權維護等等，讓兩岸關係碰撞，「這樣不是聰明的領到者，她讓人民感覺到怕，我們是希望讓人民產生愛。」

此外，談到台北市長柯文哲跟劉結一會面，被外界猜測是要搶藍營選票，韓國瑜認為，柯文哲講的很好「多交流是好事」，沒什麼好擔心的，「台灣一年從大陸貿易800到1千億美金，能不交流嗎？我完全認同柯文哲去大陸交流。」只要他做的是正確的 ，我都幫他拍手叫好，看到別人做成功的事，為他高興，對台灣是有好處的。

韓國瑜也提到德國總理梅克爾近日到哈佛演講的內容，跟他之前演講的一樣，「台灣人走向世界、全亞洲，不要有圍牆，全部都是道路，不要有圍牆。」