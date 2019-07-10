台鐵上目睹大抬腳！黑鞋猛壓前座頭頂　她曝續集「11字→ㄍ字」眾人火翻

▲原PO在台鐵上看到超誇張ㄍ字型抬腳。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前搭乘台鐵，看到眼前一幕，忍不住火大拍下照片PO上網。只見在她左邊前2排位置上有一名乘客，對方不僅將椅子整個往後靠，還爽躺在座椅上，並將一雙腳抬高，把腳踝放在前面位置上方，重點是前方坐位有其他乘客。看到這樣的抬腳行為後，其他人相當傻眼，「好沒水準」、「我看了也衝動了。」

這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，馬上引發眾怒，她自己也在文中表示，「這就是現在的小孩教育？！」「#差一點有一股衝動想給他拗咖」。只見照片中的乘客身穿牛仔短褲、黑色球鞋，一雙腿整個抬高、「連腳帶鞋」地往前一架，一雙腿呈現「11字型」地靠在前方坐位的椅子上。

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▲乘客連腳帶鞋地靠在前方坐位上。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO也在留言處補充，說該位乘客的年紀看起來像國小或國中生，「他們剛剛還在吹口哨、射紙飛機，真的想塞臉」，並透露坐位前方的是對方母親，但是也沒有要管教的意思，雖然後面有別位乘客去勸，但小孩就是講不聽。

原PO在1個小時後，還貼出另一張照片，「續集。水嘎」；只見對方雖然將座椅往前收起，但此時整個人還是窩在位子上，繼續把腳靠在前方椅背上，只是彎起腳、讓腿呈現傾斜的「ㄍ」字型。

▲原PO貼出「續集」，引來其他人狂批。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到照片後，其他網友都看傻，「這樣真的很不ok」、「真的很不尊重別人」、「如果是我的孩子，就準備吃巴掌」、「在外面就是公共的地方就要互相尊重，如果想要翹二郎腿、倒立、身體發癢、不衛生，想要享受情趣的，請麻煩回到自己家裡面好好享受，反正沒人管你愛怎樣就怎樣」、「可以告訴車長或是服務員。」

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