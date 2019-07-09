1年出國2次！夫妻破10萬月薪...自爆「超級爽生活」　網點破血淋淋現實

▲原po表示，他們出去吃飯，想點什麼就點什麼，沒有拘束。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名網友和老婆雙薪超過10萬，小倆口生活愜意，1年出國2次，每周都能出門看電影、吃餐廳，日常花費也沒什麼顧忌，還2年換一次iPhone，他不禁自豪地說，「超級爽吧」。看完他的敘述，部分網友認為是反串文，還有許多人忍不住吐槽，「一般人生活不就是這樣。」

「家庭月收入超過10萬是什麼感覺？」看完鄉民在PTT的發問，一名男網友就現身分享，他表示，自己月領55K、老婆50K，不含業外收入每個月至少10萬5，「1年出國2次（通常都日本），每周都去看電影、吃餐廳，我們去吃館子，小菜可以想拿什麼就拿什麼，還可以點湯，吃麥當勞，薯條加大，加雞塊完全不用考慮，每天喝超商咖啡、大杯的，而且沒有寄杯。」

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▲他發文敘述，所謂「超級爽」的生活。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

男網友接著說，他領錢都隨便進一間超商，根本不在乎手續費，下雨天想搭計程車就搭，開車出門也直接停付費停車場，無須為了路邊免費而多繞，「不點珍珠奶茶，點珍珠紅茶拿鐵，而且可以喝迷客夏，2年換一次手機，還是哀鳳，碰上突然下雨，可以毫不猶豫去便利商店買雨傘，夏天晚上開冷氣，可以直接從晚上9點，開到隔天早上起床，假日甚至到10點」。

至於油價漲跌、百貨公司特價，他全都沒在管，「油想加就加，去外面購物直接買袋子，不會心疼，想買的東西也無須等特價，例如UNIQLO，不用等感謝祭或者什麼雙十一購物節，手機費率方案是1299吃到飽，而不是499，付費看網飛 / KKBOX，而不是看盜版或者聽YouTube，有辦world gym，但1個月去不到10次，怎麼樣...超級爽吧」。

▲網友們虧，這就是一般人的生活；但也有人認為，生活舒服就好。（圖／翻攝自PTT）

對於他的「超級爽生活」，鄉民們反應兩極，有的點頭笑說，「很爽阿，想幹嘛就幹嘛，生活不就這樣，舒服就好」、「不生才能有這種水準」、「不買房的確是可以過得不錯」。

也有不少人直言，「原來這種正常生活，台灣人覺得是有錢人」、「不用買房子生小孩，拎杯一定過比你爽」、「你的生活很平民阿」、「這就小康，會羨慕的是有多魯」。另外，許多鄉民則認為這是一篇反串文，「不就是洋蔥的哏嗎」、「反串還一堆人羨慕是怎樣」、「這是洋蔥的口氣吧XDD」。

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