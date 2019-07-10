台鐵提8月取消普悠瑪、太魯閣「雙人乘務」　林佳龍喊卡暫緩

▲普悠瑪翻車後台鐵恢復雙駕駛制。（圖／台鐵提供）

記者胡順惠／台北報導

台鐵去年10月底發生普悠瑪翻車事故，立即恢復普悠瑪號和太魯閣號雙人乘務（雙駕駛制），幫乘客安全作最後一道把關。事隔9個月後，台鐵局考量ATP相關配套成熟、暑假人力吃緊，預計7月底報院取消雙人乘務，但消息曝光才1天，交通部長林佳龍緊急喊卡，緩議此案。

台鐵評估案曝光才1天，交通部長林佳龍喊卡。交通部表示，台鐵局依據現階段雙人乘務執行情形、ATP強化等相關行車安全改善措施執行成果，以及司機員人力運用等因素，進行內部綜合檢討評估，擬建議取消白天時段的雙人乘務措施，目前尚在研議階段，但交通部長林佳龍請張政源局長進一步考量台鐵的系統性安全，保留更充分的時間據以觀察及滾動檢討，顧及乘客信心重建的情況；另針對人力問題也一併再研商改善，此事宜循序漸進，將緩議此案。

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▲普悠瑪翻車隔9個月，台鐵擬取消雙駕駛制，外界不免擔心是否有安全疑慮。（圖資料照／記者游芳男攝）

台鐵局斥資2.7億元，預計在列車加裝「ATP隔離限速系統」，一旦列車時速超過63公里會緊急煞車，6月底已經有一輛列車安裝完畢，預計52套年底就能做好上線使用。除了ATP監控系統優化，目前正值暑假期間，台鐵駕駛人力吃緊，周末全面管制休假，在台鐵企業工會的要求下，台鐵評估取消普悠瑪號和太魯閣號雙人乘務。

台鐵局9日表示，考量ATP遠端監控系統已經優化、ATP故障情況也有改善，相關配套措施已經成熟，同意取消普悠瑪號和太魯閣號雙人乘務，但仍需要報交通部核准，一旦交通部同意，最快可於8月初的白天時段取消，每天可減少約62名人力運用，不過列車ATP故障或是夜間時段，仍會派助理上車或雙人乘務，要等到年底全面裝設完成後，才能全時段取消傾斜列車雙人乘務，目標明年初全面實施。

台鐵企業工會組長吳長智9日表示，暑假是旅遊旺季，台鐵人力嚴重不足，目前五六日都是停駛貨物列車來因應，二線支援一線的情況仍然相當常見，當初跟機務處協調時說好白天同意取消，但是晚上強度不夠，仍有雙駕駛需求。他透露，司機員也都有自己的家庭，一個月大多僅能休4天，工會才會強烈要求調整雙人乘務的制度。