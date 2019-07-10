帶孩出門！雙載被檢舉、捷運有魔人　她嘆母親難為網共鳴：到底能去哪

▲許多媽媽平日都獨自在家裡帶孩子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

家中孩子如果年紀還小不受控，搭乘大眾運輸工具時有可能造成別人困擾被PO網，如果騎車雙載又有安全考量，讓媽媽好為難。一位媽媽今日就在臉書上抱怨這樣的窘境，大嘆不知道可以帶小孩去哪裡；網友們看了也都很有共鳴，紛紛無奈表示「小孩出生後幾乎都關在家」、「都叫外送度日」。

一名媽媽在臉書「爆廢公社公開版」貼出家中2位孩子的照片，她抱怨平時沒辦法用自家車載小孩真的很麻煩，一旦遇到帶孩出門、一打二的情況時，如果騎車就會被檢舉雙載，但是坐大眾交通工具萬一太失控，又會被正義魔人PO上網，大嘆媽媽難為。

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面對今日有乘客抗議「媽媽在火車上餵食小孩」，她也有感而發「難道小孩就要都待在家不能出去？」她表示帶小孩真的不容易，「一下子要水，一下子要餅乾」，但這樣子至少不吵不鬧，「媽媽錯了嗎？小孩錯了嗎？」

▲許多爸媽對於要帶孩子搭大眾運輸工具感到很頭痛。（圖／記者季相儒攝）

貼文一出後，立刻引發家長們的共鳴，「很多人沒有生過小孩真的無法體會」、「真的怎樣都有人靠北，媽媽都不敢出門了，都靠外送或是冷凍食品過生活」、「魔人還會說那你幹嘛生，生之前就應該想好了」、「小孩如果受控就不就小孩了」、「有人會說為什麼不開車？沒錢買車，一定有人說沒錢生什麼小孩」。

其他網友則是建議，如果孩子還太小，就不要去到太遠的地方，家裡附近的公園或是大賣場都是很好的選擇，走一走一個下午就消耗掉了；此外，這些過程也都是必經之路，多試多教幾次，就會有方法應對了。

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