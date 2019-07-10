買卡比獸玩偶！他一開箱「圓肚擠出腸子痕」看呆　下秒解壓縮…萌樣療癒翻

▲卡比獸！你怎麼了卡比獸？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

許多人都喜歡逛拍賣APP，用手機就能輕鬆下單，但這樣的購物方式還是有風險，因為寄來的實物可能和圖片會有相差。一名男網友表示，他從某拍賣APP買來《精靈寶可夢》中的卡比獸玩偶，收到的時候秒看傻，「是不是還要先泡水發過。」看到照片後，其他人都笑噴，「這寶貝球太小了啦」、「明顯在冬眠。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，說他從拍賣APP買來一隻卡比獸，看到包裝讓他忍不住直呼，「是不是還要先泡水發過？」仔細看看照片，只見原本胖胖圓圓的卡比獸被塞在透明塑膠袋裡，抽走空氣後，整個身體都擠在一起，臉被壓扁扁、肚子還出現彷彿腸子的紋路，讓原PO笑翻，「逐漸母湯的卡比獸。」

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▲這也太皺了……根本是老化了吧 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到貼文後，其他人也笑噴，「卡比獸進化會變成麵團獸你不知道嗎」、「被榨乾的卡比獸」、「這是卡比阿公或卡比阿嬤了」、「他只是做了切胃手術。很正常的」、「是不是買到『卡比瘦』」、「一看就知道七天沒吃飯了」、「我以為是老麵發的饅頭。」

事後，原PO也貼出他打開袋子「解壓縮」卡比獸的樣子，留言直呼「古錐」、「抱起來好爽喔」。看到卡比獸被解放，網友們也紛紛表示，「打開就知道什麼是療癒」、「舒服多了」、「這才是我認識的卡比獸」、「很可愛呀～恢復了」、「送來沒吃飽，現在餵飽了。」

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▼卡比獸被「解放」，果然還是圓滾滾模樣好啊！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）