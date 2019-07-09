單吃太單調！「泡麵配料之王」50%人都會加　網曝光3食材：好入手卻神美味

▲台灣人家中一定會囤泡麵。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／綜合報導

許多台灣人家中櫥櫃一定會放幾碗泡麵，畢竟泡麵是颱風天必備糧食、解饞宵夜和省錢良伴。就有網友在PTT表示，台灣人很愛吃泡麵，像是懶得做晚餐的時候，很多人就直接吃泡麵。「但是只是單純吃泡麵有一點單調」，網友就說，一定要加配料，忍不住發問「心目中泡麵配料之王是什麼？」話題意外引發熱論。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，說台灣人超愛吃泡麵，「從以前到現在，有發現身邊的朋友，包含我自己，如果晚餐懶得做，也都是直接吃泡麵居多。」原PO接著說，但只單純吃泡麵有點單調，直呼「泡麵就是一定要加配料啊！」認為如果沒有配料，吃泡麵就是喝湯的味道而已。

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▲許多人大推泡麵加蛋。（示意圖／資料照）

原PO表示，無論是某牌肉燥麵，或是某牌韓國泡麵，「只要放上丸子、火鍋料，甚至簡單的蛋，也就會瞬間Level UP，有些人一定要加蛋，有些人一定要加豆腐，起司片等……」

接著他分享朋友很特別的吃法，「他吃泡麵都一定要加紅燒鰻魚罐頭，而且是湯麵……我每次都會覺得這組合看起來超怪」，後來才知道，這是對方前女友最愛的泡麵吃法，「不過他們已經分手多年了……幫QQ。」最後原PO則是問，「大家心目中的泡麵配料之王是什麼啊？」

▲原PO問「心目中泡麵配料之王是什麼？」（示意圖／資料照）

看到貼文後，其他人紛紛回應，「黑芝麻」、「貢丸、蟳味棒，這2個是我一定要加的」、「真心推茄汁鯖魚罐頭跟蔥花」、「老油條，然後泡麵也不能泡太久，整份脆脆的 讚啦」、「你一定沒吃過加香蕉的」、「豆腐拜託加加看，而且要火鍋豆腐」、「我推奶粉，吃起來有義大利麵白醬的感覺」、「我吃泡麵喜歡配洋芋片耶……雖然有點奇怪但真的好吃！」

而留言中，每2個人就有1個回答「蛋」，「一定要有蛋，沒別的料就多加一顆」、「總之先放顆雞蛋」、「2顆蛋，第1顆喇開，第2顆完整的、然後這顆不能太早下，要像溏心蛋那樣。」原PO也相當認同，「我跟我妹必加」，看到有人回「起司、豆腐、蛋」，更大讚「我妹有一次煮這個組合……真的好吃。」

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