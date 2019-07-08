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上U2必挑《史密斯任務》片長119分鐘　他看10次「不知演啥」...網讚老司機！

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▲▼U2電影館成都店。（圖／翻攝Google map）

▲U2電影館可說是6、7年級生共同的回憶。（圖／翻攝Google Map）

記者黃君瀚／綜合報導

布萊德彼特與安潔莉娜裘莉2005年主演電影《史密斯任務》（Mr. & Mrs. Smith）在全球收穫近4.8億美元票房，是不少影迷心中的喜劇動作經典。近日就有男網友回憶，年輕時相當沉迷U2電影館，光是片長119分鐘的《史密斯任務》就看超過10次，離奇的是卻一點兒也不記得劇情，這一番發言老司機一看秒懂了！

近日有網友在PTT電影版（movie）發問，「早期迪士尼動畫電影片長都是89分鐘？」他說，記憶中小時候家中有收藏整套迪士尼錄影帶，《獅子王》、《花木蘭》、《美女與野獸》、《鐘樓怪人》等片，特別的是每一部片長幾乎都控制在89分鐘前後，「這是為什麼呢」？

請繼續往下閱讀...

該篇文章留言眾說紛紜，答案莫衷一是，也引來不少老人創意講古，「早期是用膠卷，一卷15分鐘，所以超過一點點很浪費」、「以前電影有分90跟120分鐘的錢」、「現在動畫片很多也都是90分鐘左右」、「我以為是小孩子不能坐太久」、「再多就拖戲了」。

U2,U2電影館（圖／翻攝爆廢公社）

▲去年曾有網友PO照抱怨，跟妹子到U2看電影，「但是電影都沒有什麼看到就結束了」！（圖／翻攝爆廢公社）

有趣的是，留言中有男網友自爆年少輕狂的趣事。他說以前上U2電影館，規定有一條是片長120分鐘以內不用加錢，於是在極限119分鐘的《史密斯任務》成了老司機的最愛，擁有最佳的CP值，「光我都看了10多次了，然後我都不知道在演啥！」

本站新聞〈約會勝地！學生最愛「MTV電影館」 網友笑：永遠不記得演什麼 〉報導，從1980年代開始MTV大流行，裡頭是一間間獨立包廂，內有電視、數位播放設備和沙發，消費者可自由租賃喜愛的電影進包廂觀賞，很快成了學生的約會勝地，神奇的是，無數網友回想起年少的那段歲月，不約而同笑說，進入包廂永遠不記得電影在演什麼！

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關鍵字：史密斯任務,PTT,U2

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