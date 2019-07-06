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給你錢快打！土豪哥「爽砸100萬獎金」敲碗林志成vs.館長　鄉民當司機有10萬

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▲▼林志成向館長發出挑戰，嗆聲「18秒把你打趴」。（圖／記者傅誠攝、翻攝自飆捍）

▲林志成向館長發出挑戰，嗆聲「18秒把你打趴」。（圖／記者傅誠攝、翻攝自飆捍）

網搜小組／綜合報導

雲林縣55歲前健美國手林志成日前嗆館長陳之漢「18秒把你打趴」，待對方答應5日晚間對決後，卻遲遲未現身，是近期話題人物。PTT一名大神gn01765288（金庸）6日發文，說今晚林志成如果擊敗館長，他打算把50萬獎金加碼到百萬，還祭出10萬乘車金給願意載林的民眾，「支持林戰神北上把館長打得滿地找牙。」

gn01765288（金庸）今年5月看到有名男大生弄丟加油站11萬元現金、選擇跳橋輕生，馬上伸出援手，表示願意全額贊助，名聲就此傳開；同月他再度出手助人，聘用失業網友當私人司機，同吃也包住，被封為大愛神人土豪哥。

請繼續往下閱讀...

日前他在PTT的Gossiping板上貼文，「今晚林志成擊敗館長我加碼到百萬獎金」，說很多鄉民都傳訊息給他，指出館長直播約林志成只到今晚，6日晚上8點是最後機會，「我很怕看不到戰神之戰，很多人說50萬不是很大的誘因，那好，我金庸個人加碼到百萬。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲大神發文，加碼獎金到100萬。（圖／翻攝自PTT）

gn01765288說，林志成曾拿下世界終極格鬥王6連霸，讓他隔空喊話，「你林志成只要在今天擂台上擊敗館長，百萬獎金我一定開直播給」，還說如果有人載林從雲林上林口開打的話，加碼給10萬乘車金，「台灣出個擊敗館長的超級戰神，這司機功不可沒。」

金庸說自己不露臉開直播，讓林志成露臉領百萬獎金並拍照錄影存證，「$$誘因應該夠多了吧？鄉民想看，我也想看，打贏一場擂台賽百萬金，算是台灣目前最高價的格鬥賽了？」最後求有人去載「林戰神」，讓他看一場真正的台灣戰神世紀之戰。

最後金庸再次對林志成說，「支持林戰神北上把館長打得滿地找牙，你得到無上榮譽我也樂的發錢，我想發出去啊！」話題引發網友熱論，「現在全台灣都要找他了，哈哈哈！找到他丟上車載去林口館」、「林志成他家門口突然冒出一堆車」、「一堆車往雲林前進了。」

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關鍵字：林志成,館長,陳之漢,PTT,土豪

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