郭芷嫣「老外擦屁→霸凌加料」形象黑化　網爆台大醫畢業…真相曝光

▲郭芷嫣替老外擦屁，哽咽現身還原真相！（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

網搜小組／綜合報導

長榮長達17天的罷工落幕，如今員工再爆內鬨，網路瘋傳園市空服員職業工會理事郭芷嫣在Line放話，要「電爆」臨陣脫逃的組員！事實上，郭芷嫣爭議頗多，今年初她幫老外擦屁而爆紅，這次身為罷工的靈魂人物卻陷入霸凌疑雲，有網友更爆料，她是台大醫科畢業，經記者查證後，原來是烏龍一場。

時間回到今年1月，郭芷嫣在洛杉磯返台班機上值勤，遇到一名體重約200公斤的外籍男子，對方聲稱不能獨立上廁所，要求空服員協助脫褲、擦屁，「他坐在馬桶上，雙腿打開，生殖器就攤在我眼前，我拿毯子蓋著，告訴他我沒辦法也不方便進去幫他拉內褲。」

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怎料老外卻喊話，「我現在褲子只脫了一半，妳要我怎麼上廁所？！快點進來幫我脫！妳剛才答應要幫我的」，萬般無奈下，郭芷嫣只好委屈帶著口罩憋氣，進去幫對方脫褲，豈料老外順暢完後，又要求幫擦屁股，「我說我沒有辦法，這真的太強人所難，在場的人都是女生，公司沒有男組員，沒有人能幫你！」

結果老外氣得咆哮「妳剛才答應我的！我現在拉屎了，沒人幫我擦，我要怎麼出去？我要留在這間廁所嗎？」郭芷嫣委屈看著大家，最後是座艙長站出來解圍，帶著3層手套幫他擦屁，過程中還一邊呻吟「再深一點、再深一點」（deeper, deeper），害得女空服員身心受創。

「我一輩子都忘不了那畫面！」數日後，郭芷嫣一臉憔悴現身記者會，她被診斷患急性壓力症候群，讓各界心疼不已，長榮也發出聲明「不再提供服務給這個乘客」，郭芷嫣也在工會和公司陪同下，赴航警局完成備案程序，要對該外籍乘客提出相關告訴。沒想到，在3月時，擦屁風波又傳出戲劇化消息，該名老外在蘇美島因病過世。

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▲郭芷嫣要求空服再給他十天。（圖／記者張榮恩攝）

對於這次長榮罷工，郭芷嫣因擦屁事件人氣高漲，一舉一動都成為鎂光燈焦點，她曾自稱「我算是一個小小的導火線」，呼籲空服組員站出來維護權益時，也不忘痛批「這間公司真的有學到任何教訓嗎？他們覺得他們性別工作真的很平等嗎？」接著罷工第9天時，透過勞動部協調下，桃園空服職業工會派出5名代表前往公司，與董事長林寶水閉門協調，郭芷嫣也挺身而出喊話，若要罷工到底，希望大家能再留10天，不排除會有更激烈抗議手段，「晚會，高空，剃光頭，我做得到，當我每次站在這裡，跟你們喊團結，我知道你們真的要跟我站在一起！」

如今長達17天的罷工落幕，怎料郭芷嫣被網友踢爆，她要「電爆」中途跳船的罷工空服員，霸凌謠傳越演越烈，她終於在今（9）日坦承「entree要被加料的人」是她說的，強調無霸凌意圖，「此句發言並非表示「我」有要加害該名員工之意圖，因為若未來假設我與該名員工同飛，加害該名員工將影響自己的人身安全和飛航安全，故此句純為玩笑話。」

▲郭芷嫣學歷曝光！（圖／記者李毓康攝）

郭芷嫣從擦屎事件到霸凌事件，讓本來的正義形象瞬間變成眾矢之的，如今有網友在PTT發問「郭芷嫣的八卦？」文章掀起熱議，有人爆料「她台大醫科的，然後有空姐夢」、「東海啦，哪裡來的台大醫科？」、「東吳才對」、「名言：晚會 高空 剃光頭 我做得到！」據悉，郭芷嫣2010年從東吳大學社會學系畢業，推算空姐資歷有9年左右，並非網友所謠傳的台大醫科。

▲網傳郭芷嫣是台大醫科畢業，證實是烏龍一場！（圖／翻攝PTT）

她曾在《三頂》Youtube透露，當時剛大學畢業，「只是想要一份工作」，聽聞長榮喜歡聘用應屆畢業生，便興沖沖去報考，當時公司曾調查是否贊成成立工會，當時身為菜鳥的她認為「如果公司很好的話，不需要工會…那時候我真心覺得這間公司很好！」

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