東京開台式早餐店！沒經典蛋餅「日本人撐傘也要排」　最夯是這碗…網呆

▲台式早餐是許多人的最愛。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

台灣美食總能牢牢抓住食客的胃，像是珍珠奶茶、滷肉飯、台式早餐等等都很夯，也讓觀光客一試上癮，小小一顆的「珍珠」更讓日本人陷入瘋狂。一名網友在PTT爆卦，「繼台灣珍奶爆擊日本人之後，東京的台式早餐店也大排長龍！」他貼出照片，只見一間位在東京的台式早餐店，長長人龍讓網友看傻。

這位網友在PTT的Gossiping板上貼文，「東京的台式早餐店也大排長龍！」說繼台灣珍奶之後，東京一間台式早餐店也大排長龍，並透露店家地點是在東京五反田，名為「東京豆漿生活」。原PO也在文末補充，「不過店老闆是日本人，叫田邊与志久。感覺這2年台灣熱真的快中暑了。」

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▲「東京豆漿生活」位在角間，街景車拍攝時似乎尚未開幕。（圖／翻攝自Google Map）

他也貼出照片，只見店家位在角間，門口排了長長的人龍，至少超過15個人在等待，後面還有民眾拿出傘遮陽。看到照片後，網友紛紛留言，「台灣什麼東西去日本都大賣」、「這店面太有質感」、「日本人對台灣的早餐真的很有興趣，不過就是沒人開店，我也不知道為啥」、「店家會喊『帥哥』嗎？」

還有人疑惑發問，「日本不是早餐都習慣在家吃」、「這間也不是早餐店啊！8～14耶，早午餐店」、「8點早就通勤了……跟台灣的早餐店概念不同」、「鹹豆漿日本人可以接受嗎」、「網路上寫『中国茶専門店』？然後看圖片的確實物很像永和豆漿。」

知道這間店家的網友則透露，「這家賣的是各種豆漿，然後燒餅油條、酥餅之類的，聽說鹹豆漿很夯，不知為何」、「看到影片，可惜沒有蛋餅、蘿蔔糕、大冰奶」、「他的紙袋跟手寫菜單……老闆有住過台灣吧」、「老闆雖然是日本人，但老闆娘是台灣人」、「Ig有一千則，但yotube沒什麼人po」、「看圖片不像台灣的風格，不過看食物名稱都是台灣的沒錯，還標繁中。」

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